Al via la prima edizione del Festival dei Piccoli tra giochi, laboratori e attività artistiche

Il 25 e 26 settembre, dalle 10 alle 18 nella spiaggia di Rimini Terme prende il via il primo Festival dei Piccoli, una full immersion di due giorni in attività artistiche, giochi e coinvolgenti laboratori.

Un fine settimana da non perdere ideato e pensato per le bambine e i bambini dai 3 ai 12 anni, attraverso un calendario ricco di iniziative che ha l'obiettivo di promuovere esperienze positive, formative e divertenti per i più piccoli, stimolando la loro fantasia, intelligenza e voglia di fare.

Il Festival, è organizzato da SMArt Academy a.s.d., associazione riminese che promuove la cultura, l'arte, lo sport e il movimento come attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e socializzante, con il patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con Riminiterme.

Sarà la prima edizione del Festival dei Piccoli e si svolgerà in coincidenza con la Giornata Mondiale dei Sogni (25 settembre), perché la capacità di sognare è dentro ogni bambino e come tale va preservata per garantire un'infanzia serena e spensierata.

SMArt Academy ha invitato alcune realtà e associazioni del territorio per offrire a tutti i visitatori la possibilità di partecipare attivamente ai laboratori e giochi che verranno strutturati e suddivisi in maniera mirata in base alle fasce d’età.

Le diverse attività saranno scandite secondo calendario e orari, e si divideranno tra gioco, sport, educazione e attività artistiche.

Gioco: animazione e divertimento con grandi giochi di gruppo e in piccole squadre, giochi musicali e all'aria aperta, compresa una caccia al tesoro;

Sport: lo sport per i bambini è il compagno quotidiano ideale, in grado di offrire divertimento, valori, sana competizione, regole, condivisione di un obiettivo comune con i compagni;

Educazione: la partecipazione al Festival dei Piccoli non è solo un'occasione di puro divertimento, ma anche un'opportunità di crescita, educazione, condivisione, dialogo, apprendimento;

Attività artistiche: il nostro punto di forza è basato sulla ricchezza dell'offerta in ambito formativo per quanto riguarda le discipline dello spettacolo (teatro, danza, recitazione, musical, canto, musica) e dell’audiovisivo (cinema e fotografia), ma sono previsti anche laboratori di disegno e manualità, letture e presentazione di libri per bambini. Ingresso: a offerta libera, consentito previa presentazione di green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. A causa di lavori lungo la strada, l'accesso dalla parte di Riccione è chiuso; è possibile accedere solo dal varco presente alla rotonda dalla parte di Rimini.









