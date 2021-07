Festival del mondo antico inaugura con "Storie che vengono da lontano. I Musei raccontati dai loro direttori"

Indirizzo non disponibile

La ventitreesima edizione di Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini inaugura mercoledì 7 luglio alle ore 21.30 con la conferenza dedicata a "Storie che vengono da lontano. I Musei raccontati dai loro direttori". Nella suggestiva cornice della Piazza sull'Acqua di Rimini di fronte al Ponte di Tiberio, protagonista silenzioso di questa edizione del Festival, a dialogare, introdotti e moderati da Brunella Torresin, ci sono Antonella Gigli, Paolo Giulierini e Christian Greco. Tre direttori, tre grandi musei e collezioni a confronto, oggi ancora di più alla luce dell'esperienza vissuta negli ultimi mesi nella gestione dell'emergenza sanitaria e alla necessaria riflessione sull'importanza e fruibilità di istituzioni culturali come quelle museali. Nell'edizione che celebra i 2000 anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio Antico/Presente. Festival del mondo antico apre il calendario di eventi con tre eccellenze italiane che hanno fatto della cura del passato per trasmetterlo al futuro la loro missione. Ingresso gratuito. Per info e prenotazione obbligatoria: www.antico.comune.rimini.it