Festival del mondo antico, incontro teatrale con Daniel Pennac

"Dal Sogno alla Scena", l'incontro teatrale con Daniel Pennac in programma all'interno del Festival del Mondo Antico sabato 17 luglio alle ore 21.30, si terrà al Teatro Galli e non più alla Piazza sull'acqua.



Per l'appuntamento, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, rimangono valide le prenotazioni già effettuate, e andate subite esaurite, su ticketlandia. Da sabato 10 luglio sarà invece possibile prenotare gratuitamente ulteriori posti, solo per congiunti, sui palchi del Galli telefonando alla biglietteria del teatro al numero 0541 793811 aperta dalle 10 alle 14. Le prenotazioni proseguiranno, fino esaurimento posti disponibili, da martedì 13 luglio negli orari di apertura della biglietteria: dal martedì al sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Per accedere a questi posti sarà necessario presentare l'autocertificazione compilata e firmata scaricabile qui: https://www.teatrogalli.it/sites/default/files/dichiarazione_congiunti_ok.pdf