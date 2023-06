La filosofia torna protagonista in città, quattro serate con il nuovo festival filosofico "desiderio"

Prezzo non disponibile

I grandi filosofi tornano a Misano Adriatico. A partire da mercoledì 21 a sabato 24 giugno, sotto la direzione di Gustavo Cecchini, andrà in scena il festival filosofico che avrà come tema il “desiderio”. A declinarlo, in tutte le sue poliedriche sfumature, saranno quattro pensatori d’eccellenza.

Si parte mercoledì 21 giugno alle ore 21:15, nella splendida cornice del giardino della Biblioteca, con il filosofo Silvano Petrosino e la sua lectio dal titolo “Meraviglia e sconcerto del desiderio”.

Giovedì 22 giugno (ore 21:15) ci si sposta in Piazza Repubblica, dove Umberto Galimberti si metterà “in dialogo con Platone su: le cose dell'amore”.

Venerdì 23 giugno (ore 21:15), sempre in piazza Repubblica, l'ospite sarà Vito Mancuso con una suggestiva lezione dal titolo “Io vivo, dunque desidero”.

Chiusura, sabato 24 giugno (ore 21:15), nel giardino della Biblioteca con il filosofo Salvatore Natoli e la sua lectio “Desiderio, essenza dell'uomo”.

“Misano Adriatico continua a caratterizzarsi per una proposta culturale di alta qualità – commenta l’assessore alla cultura Manuela Tonini – che, nel periodo estivo, va ad alimentare la nostra offerta turistica. Abbiamo un mare che da 38 anni può fregiarsi della prestigiosa bandiera blu, un territorio da vivere a 360 gradi, gradi eventi sportivi ma anche appuntamenti culturali di altissimo livello che, ogni anno, richiamano spettatori da ogni parte d’Italia”.

A corollario del festival sarà allestita una mostra collettiva sul tema del desiderio, a cura del Centro Arti Figurative di Riccione, presso la sede del Comitato di quartiere di Portoverde. La mostra si potrà visitare a partire da domenica 18 a domenica 25 giugno, dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 21:00 alle 22:00.