Festival Internazionale del Gusto, a Pasqua torna l'appuntamento annuale con il cibo "on the road"

Le giornate soleggiate e le temperature più miti portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta all’insegna del mare, del sole e "ingolositi" dai buoni sapori della nostra terra.

I migliori truck e chef on the road, armati delle proprie "cucine su ruote" sono in viaggio verso Cattolica per stuzzicare l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 5° Edizione del Festival Internazionale del Gusto.

Durante il fine settimana di Pasqua, dal 7 al 10 aprile 2023, Piazza Primo Maggio accoglierà gli "appetitosi" camioncini tra piatti "on the road" sia dolci che salati, attraverso specialità e prodotti nazionali ed internazionali di ottima qualità, toccando tutta la Penisola e l’Europa.



Presenti, inoltre, una selezione di birre artigianali, una comoda area tavoli, una selezione dei migliori banchi di prodotti enogastronomici, insieme ad hobbisti e artigiani.

Non mancherà anche l’intrattenimento con l’esibizione di artisti di strada durante la serata di venerdì. Nella serata di sabato, la band locale Revolution riproporrà attraverso un'esibizione dal vivo, i migliori successi della disco music 70/80/90; mentre domenica spetterà alla tribute band di Ligabue con "Liga Show" ad intrattenere i partecipanti. Infine, nel pomeriggio di lunedì spettacoli di cabaret e trasformismo per adulti e piccini.

?Quattro giornate all’insegna della convivialità, della migliore cucina nazionale ed internazionale e dell’ottima musica dal vivo, il tutto "insaporito" dall'aria salmastra e il calore di queste giornate primaverili.