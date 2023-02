In primavera lo street food arriva in città con tante cucine dal mondo

Dal 22 al 25 aprile 2023, nella cornice del Parco Marecchia, arriva a Rimini il “Festival Internazionale del Cibo di Strada” che offrirà a tutti i "buongustai" un’esperienza unica di sapori e culture da tutto il mondo.



Tanti food truck, che daranno la possibilità di assaggiare le cucine più variegate: dai tacos e burritos messicani al tradizionale sushi giapponese, passando per piatti di origine africana, coreana, ecuadoregna, argentina, e, naturalmente, italiana.



Il cibo di strada, preparato e poi servito per essere consumato “al volo”, è un’usanza radicata nel tempo e diffusa in tutte le parti del pianeta.

Lo street food rappresenta una vera e propria espressione di cultura, un viaggio gastronomico alla scoperta delle tradizioni culinarie delle diverse nazioni. In effetti, mangiare in strada significa sperimentare sapori nuovi, che raccontano la storia di un paese.



Il Festival Internazionale del Cibo di Strada è un’occasione unica per tutti coloro che vogliono degustare cibi provenienti da altre nazioni.

I food truck selezionati per partecipare all’evento sono stati scelti con cura, garantendo così la qualità e la varietà delle proposte. Ad arricchire la manifestazione saranno presenti stand di prodotti locali e artigianali.

Ma non è solo una questione di cibo! Il Festival prevede anche una serie di concerti di

artisti italiani - tra cui il rapper Frankie HI-NRG – e spettacoli internazionali in tema col festival, spettacoli di danza e dibattiti su temi importanti e di attualità come la solidarietà e il lavoro, tanto per citarne alcuni, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e di arricchimento culturale.