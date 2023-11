Festival di letteratura e saggistica ambientale, Giuseppe Civati presenta “il Piano Langer”

Futuro Verde Aps prosegue con il festival di letteratura e saggistica ambientale, Foresta Gutenberg, per parlare e confrontarsi su ciò che serve alla nostra amata casa terra. Mercoledì 29 novembre, alle 18,30, ci sarà un altro appuntamento di“ Foresta Gutenberg”, al Centro Culturale “Vittorio Belli” in via Silio Italico 8 a Bellaria Igea Marina per ricordare Alexander Langer assieme a Giuseppe Civati, già deputato e autore de “il Piano Langer” edito da People.

Una lotta, quella per il clima, che ha visto spiccare nel secolo scorso, tra i tanti e le tante, Alexander Langer (1946-1995): giornalista, attivista ambientale, parlamentare europeo, saltatore di muri e costruttore di ponti.

Un impegno forte che Futuro Verde vuole onorare, ricordandoci, come Langer insegnava, che la conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile. Sarà l'occasione per presentare la nuova edizione del libro di Civati su Langer. L'autore leggerà alcuni brani dalle riflessioni di chi si è battuto per il futuro di tutti e si è battuto per la natura. L’ingresso è libero.