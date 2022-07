"Festival del Mondo Antico", Antonella Prenner racconta il ruolo politico delle donne nella Roma imperiale

Nell'ambito della 24esima edizione di "Antico/Presente. Festival del Mondo Antico", promosso dal Comune di Rimini, venerdì 29 luglio alle ore 21.00, il Museo della Regina ospita Antonella Prenner con "Con-senso. Il potere delle donne nell'antica Roma".

Partendo dal suo ultimo romanzo storico, Il Canto di Messalina (Rizzoli 2022), Antonella Prenner proporrà un riflessione più ampia sul tema del ruolo politico delle donne nella Roma Imperiale. In un clima violento e dissoluto, tra le lotte di potere che infestano i palazzi romani, sboccia un fiore dal nome maledetto: Messalina, la più leggiadra e desiderabile fanciulla di Roma. Appena diciassettenne viene sacrificata al potere: dovrà sposarsi, e per lei non c’è via di scampo, perché a comandarlo è l’imperatore di Roma in persona, Caligola. Essere moglie di un uomo scelto da altri è un’ingiustizia, una violenza al suo corpo e ai suoi desideri, perché Messalina desidera l’amore, e invece dovrà giacere con uno sconosciuto, un uomo di trent’anni più vecchio di lei, storpio e balbuziente: Claudio. In questo romanzo storico dalle tinte noir, attraverso lo studio rigoroso delle fonti letterarie e archeologiche, l’autrice fa rivivere i personaggi e gli ambienti della Roma imperiale, restituendoci la vicenda umana di una donna controversa della Storia romana, una figura dal fascino oscuro che si staglia sullo sfondo delle grandi vicende dell'Impero. L’ascesa al trono, gli intrighi di corte, la spietata scalata al potere che anima il cuore marcio di Roma: e al centro degli eventi il canto di una donna dal nome famoso di duemila anni fa, che è anche il grido muto di tante donne infelici e disperatamente ribelli, senza nome e di tutti i tempi.

Antonella Prenner, filologa, latinista e scrittrice, insegna Lingua e Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II. È autrice di importanti studi sulla letteratura antica e dei romanzi Tenebre (SEM 2018) e Caesar (Rizzoli 2020).



Ingresso libero fino a esaurimento posti

Numero di posti limitato, prenotazione consigliata