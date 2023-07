Al Festival del mondo antico arte e storia si "incontrano" con gli studiosi Mauro Natale e Alessandro Vanoli

L’ultima settimana del "Festival del Mondo Antico 2023" si apre mercoledì 19 luglio con una giornata ricca di arte e cultura, davvero imperdibile per gli appassionati.

Alle ore 18:30 al Lapidario Romano del Museo della Città, sarà ospite Mauro Natale, uno degli storici dell’arte più autorevoli in Italia e all’estero, che, in dialogo col direttore dei Musei di Rimini Giovanni Sassu, interverrà sul tema La memoria dei maestri: Longhi, Zeri e gli altri. Partendo dal carteggio tra Roberto Longhi e Federico Zeri, edito da Silvana Editoriale e curato dallo stesso Natale, verrà raccontata la tempestosa amicizia, sfociata poi in aperta rivalità, tra i due più grandi studiosi d’arte italiana del Novecento: un’occasione per riflettere sul lascito intellettuale di due personalità così grandi, innovative e seminali.

Alle ore 21:30 ci si sposta all’Arena Francesca da Rimini, per il penultimo appuntamento serale, dove sarà in scena Alessandro Vanoli. Storico e raffinato divulgatore, Vanoli affronterà un tema affascinante e complesso: La memoria del mare e delle stagioni. Un racconto, fatto di volti, immagini, suoni e colori, che mira a restituire un po’ di quello stupore che il mare ha sempre regalato a chi gli vive vicino o a chi lo frequenta. E sul tempo che passa, il fluire delle stagioni, alla scoperta di curiosità storiche, scientifiche, artistiche, letterarie, naturalistiche.

Mauro Natale è uno dei più autorevoli esperti d'arte antica a livello mondiale. Ha studiato a Firenze e Ginevra, conseguendo il dottorato di ricerca nel 1979 sotto la guida di Federico Zeri. Ha lavorato come direttore di collezione per vari editori italiani e ha svolto numerose collaborazioni con importanti musei europei, tra cui il Getty Museum e il Museo del Louvre.

È professore emerito di Storia dell'arte moderna presso l'Università di Ginevra ed è autore di numerose pubblicazioni, tra cui studi su dipinti italiani e raccolte artistiche. Ha curato diverse mostre memorabili, come quella su Vincenzo Foppa a Brescia, quella sulle rotte artistiche del mediterraneo a Madrid e Le Muse e il principe a Milano. Il suo lavoro spazia dalla pittura lombarda del Rinascimento alle falsificazioni artistiche. Inoltre, ha contribuito significativamente allo studio e alla conservazione delle raccolte artistiche della famiglia Borromeo.

Alessandro Vanoli, storico, scrittore e divulgatore, è esperto di storia mediterranea. Ha insegnato all’Università di Bologna e per un breve periodo all’Università Statale di Milano, occupandosi di storia del Mediterraneo e della presenza islamica in Spagna e Sicilia. Da anni si occupa anche di comunicazione e divulgazione con progetti teatrali e attività didattiche legate alla conoscenza del mondo islamico e alla

promozione della storia come parte irrinunciabile del rapporto tra culture differenti. Collabora con la RAI e con il “Corriere della Sera”. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo: con Amedeo Feniello Storia del Mediterraneo in 20 oggetti (2018) e Storia del mare (2022) e la recente serie sulle Stagioni edite da il Mulino.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti