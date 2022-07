Festival del Mondo Antico, due appuntamenti con l'archeologia da segnare in agenda

A Verucchio, due appuntamenti con l'archeologia a non perdere.

Sabato 23 luglio a Verucchio arriva Antico.Presente, il Festival del Mondo Antico, che come da tradizione contempla anche il paesaggio culturale al di fuori di Rimini e in generale quello significativo di tutta la Romagna. L’appuntamento verucchiese è con la passeggiata sportiva “Aristocrazie villanoviane tra paesaggio e rito” insieme a Cristina Giovagnetti, Direttrice del Museo Archeologico di Verucchio, che partirà alle ore 10.30 del sabato dal Parco dell’Area Sacra e porterà ai sepolcreti dell’epoca. Un viaggio nel tempo nella Prima Età del Ferro che a Verucchio ha lasciato tracce indelebili: le quattro necropoli villanoviane sono la conferma che in questa zona quasi 3.000 anni fa viveva una civiltà dedita all'allevamento, all'agricoltura e alla tessitura.

L’evento è gratuito con prenotazione: 0541 670280 archeologicoverucchio@atlantide.net

Un altro appuntamento da mettere in agenda per gli amanti dell’archeologia è “Rimini racconta Verucchio” presso il Museo della Città di Rimini, mercoledì 27 luglio alle ore 18. Anche in questo caso sarà Cristina Giovagnetti, Direttrice del Museo Archeologico di Verucchio, a raccontare i ritrovamenti villanoviani di Rimini in una lunga avventura archeologica fra illustri precursori e i rinvenimenti ottocenteschi conservati al Museo di Rimini.

Il Festival del Mondo Antico, rassegna culturale promossa dal Comune di Rimini dedicata al dialogo fra la storia e l'attualità, fino al 31 luglio porterà sul territorio giornalisti, studiosi, archeologi, storici dell'arte, intellettuali e scrittori, sul tema del Consenso | Con- Senso nella sua più ampia concezione.