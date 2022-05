Festival musicale di Montegridolfo apre con il coro dell’opera di Kiev

Sabato 28 maggio alle 21.00 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Trebbio di Montegridolfo, si svolgerà un evento unico per la provincia di Rimini: il concerto del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dall’inizio di aprile, una consistente parte della compagine lirica del Teatro Accademico Nazionale dell’Opera e del Balletto dell’Ucraina “Taras Shevchenko” -questa la denominazione per esteso- si trova a Ravenna. Con una difficile operazione di solidarietà, grazie anche all’interessamento della presidente onoraria del Ravennafestival Cristina Mazzavillani Muti, i coristi ucraini sono giunti nella città bizantina. Attraverso dei rapporti diretti dell’Assessorato alla Cultura di Montegridolfo, questi grandi artisti arrivano ora in Valconca, con uno straordinario concerto lirico che spazia da brani sacri, alle celebri arie del melodramma italiano e ai canti della tradizione religiosa e popolare ucraina.

li concerto del Coro di Kiev a Montegridolfo unirà le espressioni liriche più celebri del repertorio italiano ed ucraino, in un abbraccio di amicizia e di pace delle genti.