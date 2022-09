Due giornate dedicate ai più piccoli, tra attività all'aria aperta, giochi e laboratori

Bambine e bambini dai 3 ai 13 anni saranno i protagonisti assoluti del Festival dei Piccoli.



Dopo il grande successo del 2021, con più di trecento partecipanti, la manifestazione organizzata da SMArt

Academy e patrocinata dal Comune di Rimini torna a fare tappa sulla spiaggia di RiminiTerme (viale

Principe di Piemonte, 56) da sabato 24 a domenica 25 settembre (10 - 19). Un weekend per fare il

pieno di attività, giochi e laboratori e tante sorprese per il divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie.

Per due giorni, la spiaggia di RiminiTerme ospiterà iniziative a cura dell'ente organizzatore, SMArt Academy,

e di alcune realtà locali, permettendo ai bambini di sperimentare sport, attività ludiche e artistiche e giochi

di diverso tipo, divertendosi all’aperto e socializzando.

L’intenzione è quella di ripetere l’esperienza dello scorso anno, integrandola con nuove opportunità che

attireranno sicuramente l’interesse dei bambini e delle loro famiglie.

Una delle novità è quella del mercatino dei bambini, in cui i piccoli protagonisti utilizzeranno un telo da spiaggia come vetrina per i giochi che intendono mettere in vendita.

Non mancheranno poi le competizioni a squadre, con la Caccia al Tesoro che torna dopo il successo strepitoso della prima edizione; a questa si aggiunge la Spiaggia degli Eroi, una gara di abilità di vario tipo

che terrà impegnati i nostri piccoli eroi.

Spazio poi per le esibizioni di magia con il Mago Fiollo e di danza, per le proiezioni di cortometraggi a cura di Amarcort Film Festival e l’incontro con il Maestro Federico Fellini, raccontato dalla nipote Francesca, che per l’occasione proietterà il suo cortometraggio “La Fellinette”.

Poi lo sport, con il calcio, il basket e le prove atletiche dei giochi a squadre in cui sarà possibile cimentarsi

entrambi i giorni e i laboratori artistici di disegno a cura della Scuola di Fumetto di Rimini.

Divertimento ma anche attenzione all’ambiente, con i laboratori organizzati dall’associazione Tra Le Nuvole per il Consorzio Bonifica della Romagna che quest’anno ha deciso di sostenere il Festival.

E poi, per i più golosi, un laboratorio di impasto pizza senza glutine.

Per finire, tutti col naso all’insù a colorare il cielo con gli aquiloni realizzati insieme a Riminivola.



Ogni genitore è responsabile dei propri figli, il Festival dei Piccoli non è un servizio di baby parking e

non è consentito lasciare i bambini senza custodia. Durante la permanenza all’interno del Festival è

obbligatoria la presenza di almeno un accompagnatore adulto.



La partecipazione alle attività è riservata ai bambini muniti di braccialetto di ingresso da ritirare allo stand

accoglienza all’ingresso in spiaggia.



L’ingresso al Festival dei Piccoli è a offerta libera. A fronte di ogni offerta verrà rilasciato un numero valido

per partecipare all’estrazione di alcuni premi della lotteria in programma per domenica pomeriggio alle ore

17:30.