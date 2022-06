Festival di San Leo, concerti e serate dedicate a Federico da Montefeltro

Dal 2 al 23 luglio fra la Fortezza, la cattedrale e il Palazzo Mediceo prende il via Il Festival di San Leo 2022 con un cartellone di concerti, serate e performance dedicate a Federico da Montefeltro, di cui ricorre il sesto centenario dalla nascita.Dieci serate allieteranno gli ospiti e i visitatori della città che sorge sui colli riminesi. Dieci eventi che Legamidarte ha costruito in relazione con i luoghi di San Leo in cui aleggia la personalità di colui che è considerato fra i più grandi mecenati del Rinascimento italiano. Tra questi merita una particolare attenzione l’opera di teatro musicale del 10 luglio, dedicata alla rappresentazione dei momenti salienti della vita di Federico da Montefeltro. Un’opera messa in scena in prima assoluta dai partecipanti al Campus Nazionale dei Licei musicali, uno stage residenziale che raccoglie circa ottanta giovani musicisti da tutta Italia. La rassegna, è inserita nel Festival teatrale de “I Borghi più belli d’Italia”, che riunisce gli eventi organizzati nei “Borghi più belli d’Italia” emiliano-romagnoli e il cui sito internet, con l’intero programma, si trova all’indirizzo https://teatroneiborghipiubelliditalia.it/

Questo il programma del San Leo Festival 2022:

1422-2022: Omaggio a Federico da Montefeltro, “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese”

Federico e i Medici: 2 luglio - ore 21.30 – La canzone di Isabella de’Medici

3 luglio - ore 21.30 - La notte delle ocarine – Cicì, Cucù, Ballabili e trascrizioni storiche per settimino di ocarine, Patrizia Vezzosi – Le Vie dei Medici – Museo diffuso en plein air

Palazzo Mediceo, Simone Bensi, Ugo Galasso, Martino Noferi, Marco Di Manno, Paolo Fanciullacci, Alessandro Piccinetti, Filippo Brilli. Fortezza, torrione. Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro

La modernità di Federico: 6 luglio ore 21.30 - Omaggio a Morricone

Stefano Nanni, pianoforte, Gianluca Nanni, batteria e percussioni, Luciano Zadro, chitarra elettrica, Matteo Salerno, flauto, Stefano Travaglini, contrabbasso, Piazza Dante. Ingresso gratuito

La Congiura di Carnevale: 7 luglio – ore 21.30 - Darius Millaud, Suite op.157b, Giovanni Sollima, Intersong II, Camille Saint-Saens, Il Carnevale degli Animali, Duo Nuages (Cristina Donnini, pianoforte, Scilla Lenzi, pianoforte), Valentina Ciardelli, contrabbasso, Stefano Marzi, clarinetto, Mattia Giovannini, flauto traverso, Damiano Puliti, violoncello, Marcello Puliti, viola, Alan Freiles Magnatta, violino, Marco Papeschi, violino, Luca Marino, xilofono)

Palazzo Mediceo, Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro

La vita: 10 luglio - ore 18, "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le audaci imprese" .... di Federico da Montefeltro, musica di Marco Bucci, testi di Marco Papeschi - opera di teatro musicale interpretata ed eseguita dai partecipanti al Campus Nazionale dei Licei musicali..Fortezza, Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro

Federico e l’oriente, 14 luglio - ore 21.30 L’India a San Leo. Leo Vertunni, tabla, e Francesco Gherardi, sitar. Palazzo Mediceo. Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro

Gli amori di Federico, 16 luglio - ore 21.30, Gran Galà di musica lirica con Luciana Serra e le partecipanti alla Master Class di canto lirico, Palazzo Mediceo. Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro

Un profilo inconfondilbile, 19 luglio - ore 21.30 – Musiche del Mondo, Musicanti di Croma: Stefano Nanni, pianoforte, Giorgio Fabbri, contrabbasso, Gianluca Nanni, batteria e percussioni, Paola Fabris, voce, Lele Il Saraceno, voce. Piazza Dante. Ingresso gratuito.

Gli artisti del Duca, 20 luglio - ore 21.30 – Tutte le direzioni. Trio Marzi - Zanchini - Zannini. Mario Marzi, sax - Simone Zanchini, fisarmonica - Paolo Zannini, pianoforte

Palazzo Mediceo Biglietto intero 15 euro – ridotto 10 euro.

La pace del Montefeltro, 23 luglio - ore 18 - Francesco e il sultano. opera di teatro musicale, musiche di Marco Bucci - testi di Marco Papeschi

Compagnia Nubilo et Sereno (Samuele Batistoni, Doriano Bizzarri, Enrico Ciabatti, Dmitrij Germani, Matteo Marcucci, Selene Papeschi, Davide Rocca, Cristian Sician, Marco Bucci, pianoforte, Marco Papeschi, violino, Vanessa Martusciello, violino, Ugo Galasso, clarinetto, Marcello Puliti, viola, Damiano Puliti, violoncello, Riccardo Ragno, contrabbasso). Cattedrale. Ingresso gratuito

Prenotazione e info@sanleo2000.it o 3395497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro biglietti all’ingresso