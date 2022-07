Festival di San Leo, tre appuntamenti di musica e teatro per l'ultima settimana di eventi dedicati a Federico da Montefeltro

Per la terza e ultima settimana del Festival di San Leo, dedicato quest’anno a Federico da Montefeltro, di cui ricorre il sesto centenario dalla nascita, tre spettacoli in calendario.

Si parte martedì 19 luglio con il concerto dal titolo “Musiche dal mondo”, eseguite dai Musicanti di Croma: Stefano Nanni, (pianoforte), Giorgio Fabbri (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria e percussioni), Paola Fabris (voce), Lele Il Saraceno (voce). Il concerto si terrà a partire dalle ore 21.30 in Piazza Dante con ingresso gratuito.

Mercoledì 20 luglio, alle ore 21.30, si prosegue al Palazzo Mediceo (piazza Dante) con il Trio Marzi (sax) - Zanchini (fisarmonica) - Zannini (pianoforte) e il loro concerto “Tutte le direzioni”. Il biglietto per il concerto è fissato in 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto.

Il Festival di San Leo 2022 si concluderà sabato 23 luglio quando, a partire dalle ore 21.30 nella Cattedrale di San Leo (via Cavallotti 25) la Compagnia Nubilio et Sereno metterà in scena “Francesco e il sultano”, opera di teatro musicale con musiche di Marco Bucci e testi di Marco Papeschi. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.