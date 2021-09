Street food e “Oktoberfest” danno vita al Festival della Valmarecchia

Dal 29 al 31 ottobre a Villa Verucchio appuntamento con il Festival della Valmarecchia. Piazza 1° Maggio si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze alimentari ed enogastronomiche Italiane con degustazioni gratuite e possibilità di acquisto delle varie prelibatezze presenti.

L’evento, organizzato dall’agenzia Eventi 3000, è nato con lo scopo di promuovere le realtà commerciali del luogo del settore agroalimentare al fine di creare delle sinergie volte alla valorizzazione del territorio.

I visitatori potranno gustare dell’ottimo cibo da strada e birre da birrifici selezionati. Ci sarà anche un “Oktoberfest” in stile romagnolo con degustazioni di birra artigianale accompagnate da tipicità romagnole, con panini e piadina gourmet e musica live.

Presenti anche gli artigiani che creeranno in diretta i loro manufatti contribuendo così a creare un’atmosfera dei tempi passati.

Altri eventi in programma sono il Motoraduno, dibattiti a tema, esibizioni di scuole di ballo, il concorso “Fido mi fido” e animazione per i più piccoli. Non mancherà la musica dal vivo, con band e deejay emergenti del territorio e non che animeranno le serate del festival.



