Riprendono gli spettacoli del festival di teatro e danza Le Voci dell’Anima, in scena "Cprb Contemporary Project"

Le Voci dell’Anima giunge a metà della programmazione, riprendendo gli appuntamenti giovedì 29 settembre dopo alcuni giorni di pausa e concludendosi ufficialmente domenica 2 ottobre con le premiazioni.

A partire dalle ore 20:30, al Teatro degli Atti di Rimini sarà possibile assistere agli spettacoli in programma, due o tre per serata, che si alterneranno sul palco in gara per aggiudicarsi il premio Voce dell’Anima 2022.



Il programma

Ogni serata si apre alle ore 20.30 con Animali da palco: la voce di Teresio Massimo Troll, accompagnata da alcuni ospiti, con Massimo Semprini al sax introdurrà le serate del Festival interpretando le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, dialettale e americana, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti.

Giovedì 29 settembre sarà in scena Cprb Contemporary Project, compagnia di danza che presenterà Requiem for you, di Gennaro Maione. Una danza corale dove il corpo e il movimento sono la matrice del cambiamento in un qualsiasi luogo e tempo che diventa più forte della parole, una simbolica caratteristica della nostra quotidianità che è a sua volta elemento di potere e di unicità oltre che fonte di ispirazione della creazione coreografica divisa tra fisicità e spiritualità, mobilità e plasticità.

Seconda ospite della serata è Elisabetta Di Terlizzi con L’ombra prepara lo sguardo alla luce, una performance che racconta di una morte e di una rinascita, della reincarnazione in una nuova e più prodigiosa specie. La performer si staglia sul fondale, mentre dietro di lei si alternano momenti di vita, di colore e si disegna la scena in mutazione. Le musiche originali di Teho Teardo scandiscono i moti del cambiamento come fossero diversi movimenti, diverse stagioni del corpo.

Lo stronzo del Teatro delle Temperie conclude la sesta serata. In scena Andrea Lupo, per un racconto sulla violenza insita nell’uomo, inimmaginabile, insediata in parole, silenzi e atteggiamenti quotidiani. È la sera del decimo anniversario di matrimonio di Luca e Lilli, la coppia è pronta per andare a festeggiare: una parola sbagliata, una reazione violenta… lei sbatte la porta e scappa. A nulla servono le imprecazioni prima e le preghiere poi, per farle aprire quella maledetta porta e farla tornare.

Venerdì 30 vedremo il ritorno di Teatro delle donne, con Padre d’amore, padre di fango, di e con Cinzia Pietribiasi. Lo spettacolo racconta la storia di una relazione tra padre e figlia, ambientata a Schio, cittadina operaia in provincia di Vicenza, sommersa dall’eroina negli anni ’80 che si abbatte sulla generazione venti-trentenne dell’epoca. L’unica salvezza risiede in un inno collettivo alla vita.

Spazio alla danza con Egri Bianco Danza e la performance Freedom, con coreografia di Raphael Bianco e interpretata da Cristian Magurano. Un assolo maschile in cui il danzatore esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità.

In conclusione Bruno Petrosino con Cartoline da casa mia, di Antonio Mocciola. Protagonista Fosco, un ragazzo isolato nella sua stanza, che ha scelto di non possedere più nulla, se non la voglia di comunicare, attraverso la forma desueta della cartolina, tutta la sua disperata e dignitosa solitudine volontaria.

Gli appuntamenti col Teatro degli Atti continueranno fino a domenica 2 ottobre.



Laboratori

Dal 28 settembre al 2 ottobre prende il via il laboratorio Cuor(i)ncisi condotto da Antonio Grimaldi, che si concentrerà su un grande protagonista del racconto teatrale: il cuore. Cosa fanno i cuori? Per cosa implodono? Per chi si frantumano? Da chi fuggono questi nostri eroi silenziosi? Questi cuori che si attaccano alla terra come piante perenni. E verso chi si dirigono così precipitosamente?

Laboratorio gratuito. Giorni e orari di svolgimento: 28, 29, 30 settembre e 1 e 2 ottobre, ore 15:00 - 19:00. I partecipanti potranno accedere gratuitamente al Festival).



Biglietti e abbonamenti

Segnaliamo la possibilità di sottoscrivere un vantaggioso abbonamento per godersi le serate di Festival, comprendente l’ingresso a quattro serate (15 spettacoli) a scelta al costo di €30. In alternativa è possibile acquistare l’abbonamento completo per le nove serate di Festival (25 spettacoli) a 50€.

Per il pubblico che volesse optare per un ingresso singolo, il costo è di 13€ per il biglietto intero e 9€ per il ridotto (studenti e over 65). Il biglietto è valido per tutta la serata.

Gli spettacoli (2/3 per sera, con unico biglietto), si svolgeranno tutti nella sala principale del Teatro degli Atti.

Orari spettacoli : dalle ore 20:30 alle 23:00 circa.

Biglietti e accessi : si potrà accedere agli spettacoli pagando un unico biglietto valido per tutta la serata. Si accede a inizio serata o tra uno spettacolo e l’altro.

Costi: intero 13€; ridotto (studenti e over 65) 9€

Abbonamento a tutti gli spettacoli (9 serate): 50€

Abbonamento a quattro serate a scelta: 30€

Il Festival Le Voci dell’Anima e i laboratori sono organizzati con la partecipazione del Comune di Rimini