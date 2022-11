Una fiaccolata per ricordare le vittime della violenza transfobica

Sabato alle ore 17:00 con partenza dall'Arco d'Augusto, si terrà una fiaccolata commemorativa in occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance) , la giornata internazionale per la commemorazione delle persone che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica.

L'iniziativa, indetta dal collettivo transfemminista queer Pride Off di Rimini, ha l'intento di dare visibilità alle vittime di transicidio e denunciare le ingiustizie sistemiche, gli stereotipi e lo stigma che continuano a mettere a rischio le vite di migliaia di persone.

Sono 327 quest'anno le persone transgender e gender non conforming che hanno perso la vita nel mondo secondo quanto riportato da Transgender Europe (Tgeu) , organizzazione che monitora e restituisce i dati delle persone uccise per moventi transfobici. Di queste, il 65% erano persone nere o razzializzate; il 48% delle persone di cui è stata registrata la professione, erano sex worker; il 95% delle persone uccise si identificava come donna trans o persona trans femminile; il 36% delle persone uccise in Europa erano migranti.

Questi dati confermano che l a violenza - che si esprime in varie forme anche silenti prima di esplodere in transicidio - colpisce con maggiore intensità proprio le categorie più discriminate , che falliscono nel trovare una risposta istituzionale alle specifiche oppressioni che subiscono.

Anche i dati italiani confermano questa preoccupante tendenza globale che sottolinea le intersezioni tra misoginia, razzismo, xenofobia e puttanofobia, con la maggior parte delle vittime che rientrano nella categoria di donne trans* nere, migranti e sex worker .

In Italia nel 2022 sono 7 le persone trans* che hanno perso la vita, di cui 4 suicidate, secondo i dati riportati dall' Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi e Trans*icidi di Non Una di Meno (in realtà 11 se consideriamo anche le morti che si sono aggiunte negli ultimi giorni e che purtroppo riconfermano il triste primato del Bel Paese, al primo posto per vittime di transfobia in Europa) . Uno strumento importante questo dell'Osservatorio, che consente di tenere insieme femminicidi e transicidi per ricondurli alla stessa matrice: la violenza patriarcale e omolesbobitrans*fobica .