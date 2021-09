FICE “Riusciranno i nostri eroi” porta al Tiberio il film “EST – Dittatura Last Minute”

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16), nell’ambito della rassegna Riusciranno i nostri eroi promossa da FICE Emilia Romagna e dedicata al cinema italiano, ritorna sabato 25 (ore 21) e domenica 26 settembre (ore 17 ed ore 21) il film EST –Dittatura Last Minute di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta. Sabato 25 settembre alle ore 21 sarà ospite in sala Matteo Gatta, uno degli interpreti del film. Matteo Gatta è nato a Ravenna nel 1996.?Finito il liceo viene selezionato da Luca Ronconi per la scuola del Piccolo Teatro di Milano, dove si diploma nel 2017 con “Uomini e No” di Carmelo Rifici. Dal 2017 Matteo prende parte a numerosi progetti teatrali come attore, assistente alla regia e nel 2018 esordisce come autore dello spettacolo “Amore” in cui è anche attore. Nel 2020 esordisce al cinema come protagonista del film Est-Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, che ha aperto la 17esima edizione delle Giornate degli Autori al Festival del Cinema di Venezia 2020. I tre attori co-protagonisti del film EST, vincono il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2021.



Biglietti interi € 7.00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.