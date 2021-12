Fiera di Santa Lucia con lo spettacolo “il filo dei ricordi” al Massari

In occasione dell’Antica Fiera di Santa Lucia e degli eventi natalizi il 12 dicembre al teatro Massari, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, andrà in scena lo spettacolo "Il Filo dei Ricordi”.

Lo spettacolo pone l'attenzione sul disagio che malattie come le demenze e l’Alzheimer creano, e sulle difficoltà che i caregivers sono costretti ad affrontare con i propri familiari, in una solitudine spesso disarmante. Lo spettacolo tenta di dare una risposta, sia di carattere narrativo/letterario, ma anche di carattere spirituale alla esperienza della malattia, con molteplici punti di vista.

Lo spettatore avrà quindi la possibilità di riflettere e porsi delle domande, che potrebbero rivelarsi a volte anche scomode. L'attore, Marco Giulio Magnani, assieme alla danzatrice Sara Filippucci, daranno vita ad uno spettacolo che arriva dritto al cuore, la cui drammaturgia si snoda attraverso storie di vita vissuta che l’autore/attore ha selezionato dopo avere raccolto materiale per più di un anno. La regia e le coreografie sono di Elena Ronchetti. Il disegno luci e la parte tecnica sono affidate ad Antonio Vanzolini. L’organizzazione generale è di Alessandra Piccione. Spettacolo teatrale di e con Marco Giulio Magnani e Sara Filipucci. Regia Elena Ronchetti. Tecnico luci e audio Antonio Vanzolini. Segretaria di produzione Alessandra Piccione. Parte del ricavato dello spettacolo andrà a Airhalzonlus collaboratori del progetto

Per prenotazioni scrivere a: ilfilodeiricordiprenotazioni@gmail.com oppure via whatsapp al 339.2815854