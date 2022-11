Si rinnova l’appuntamento con “l’Ambra di Talamello, tra gli eventi cardine dell’autunno feltresco

Due domeniche di novembre dedicate al formaggio di fossa, una delle eccellenze gastronomiche dell'Alta Valmarecchia: l'Ambra di Talamello, così definita da Tonino Guerra per il colore che assumono le arenarie alla riaperture delle fosse. Domenica 13 e e 20 novembre, Talamello celebrerà la 36esima edizione della Fiera del formaggio di fossa. L'evento, frutto della sinergia tra pro loco e amministrazione comunale, animerà il caratteristico borgo dell’entroterra riminese con bancarelle di artigiani e spettacoli musicali itineranti per grandi e bambini. Non mancheranno gli stand gastronomici, nei quali acquistare il formaggio di fossa e tutte le specialità del territorio. In collaborazione con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Novafeltria, verrà proposto un menù a base di formaggio e di castagne, unendo quindi le due specialità di Talamello, celebrate con due appositi eventi: la Fiera del formaggio di fossa e la Sagra delle castagne.

"C'è grande attesa per questo appuntamento - racconta il neo presidente della pro loco Gigi Giovagnoli - ed emozione, poiché per noi del nuovo direttivo è la prima volta. Siamo soddisfatti, il paese ha risposto bene, nuove persone sono entrate in pro loco per dare il proprio contributo e organizzare questi eventi che sono molto importanti per la nostra realtà".