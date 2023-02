Fiera di San Gregorio tra astrattismo e surrealismo, con i tocchi di colore di Catia Beatrice

Dal 4 al 12 marzo in occasione della Antica Fiera di San Gregorio “Residenza la Madonnina” ospiterà una mostra personale di Catia Beatrice.

Da diversi anni ormai la casa vacanze “Residenza la Madonnina” ospita nei propri locali storici una mostra di artisti del territorio per favorire la condivisione della cultura nella Valconca.



“Ci sembra un dovere comunitario” riferiscono gli organizzatori “favorire la condivisione della cultura e soprattutto dell’arte pittorica, in un paese come Morciano, così legato alla figura di Umberto Boccioni. L’arte del territorio per il territorio quindi è la nostra filosofia”.



Catia Beatrice è una pittrice di San Giovanni in Marignano che trae la sua ispirazione primariamente da una sua profonda analisi interiore. Indaga i propri sogni e le proprie proiezioni inconsce per trasmutarle in figure pittoriche astratte che affondano le proprie radici in importanti correnti pittoriche quali il surrealismo contemporaneo e l’espressionismo astratto.

Osservando o meglio, contemplando, le opere di Catia Beatrice non può non emergere la ricerca ostinata di un’ armonia; primariamente con noi stessi ma di conseguenza con il mondo che ci circonda.

Sarebbe infatti sbagliato pensare che essendo le opere dell’autrice un’esternazione del proprio inconscio sia, di conseguenza, lontano dal nostro. Al contrario. La forza di Catia Beatrice sta infatti nel mostrare la propria interiorità, fatta di fragilità ed incoscienza, per fungere da specchio alla nostra.



L’idea che infatti sta alla base della mostra è che l’arte faccia bene al cuore dell’essere umano. In funzione di questa visione del mondo, Catia Beatrice anche se ha per lo più portato le sue opere all’estero, ha fortemente voluto riportare la propria attenzione alle realtà a lei più vicine. La pittrice ha infatti volutamente concentrare l’esposizione in due sole sale, ma con forti riferimenti alla storia del territorio.

I locali in cui si terrà la mostra sono infatti rispettivamente un’antica scuderia e una cantina di forte pregio storico, in quanto costruite nel 1746.



La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 12 marzo, per tutta la durata della Fiera di San Gregorio.

Domenica 5 marzo si terrà l’inaugurazione ufficiale alle 17.00 con un piccolo rinfresco di benvenuto in via Borgo Mazzini, 23 a Morciano di Romagna.



Ingresso libero