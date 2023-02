Proseguono i festeggiamenti: dalla Fiera di Santa Apollonia a quella per San Valentino

Si è conclusa a Bellaria Igea Marina la tradizionale Fiera di Sant’Apollonia svoltasi nelle giornate del 4 - 5 e 9 febbraio, lasciando il testimone per un altro weekend di festa nel centro cittadino di Bellaria Igea Marina.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio, il viale pedonale P. Guidi e vie limitrofe ospiteranno gli stands e bancarelle della Festa di San Valentino in una grande manifestazione diffusa senza soluzione di continuità.



Questo secondo weekend di Fiera, prevede vari appuntamenti dedicati alla musica e animazioni ed un mercato un po’ diverso dal precedente: nel cuore dell’Isola dei Platani, ribattezzata "Isola dell’Amore" saranno infatti installati gazebi di colore rosso, com’è ormai tradizione, per sottolineare la festa dedicata agli innamorati e saranno presenti bancarelle che offriranno l’opportunità per un regalo originale all’innamorato o innamorata. Continua il successo della “Osteria d’la Pulogna” in piazza Don Minzoni: sabato 11 febbraio con la cucina marinaresca di Frida Vasini, la cuoca bellariese ospite nella trasmissione Rai di “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici e domenica 12 con la paella della ProLoco di Bellaria che nei giorni scorsi è andata letteralmente a ruba.



A partire da sabato pomeriggio, il ricco programma di eventi prevede l’esibizione di scuole di danza in Piazzetta Fellini e da non perdere, il Veglione di Sant’Apollonia alle ore 21:30 presso il Palacongressi di via Uso 1, per una serata di festa con le musiche ed i balli di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e dj set di Dj.



Domenica 12 febbraio, al mattino vi sarà in Piazza Matteotti il mercatino dei Bimbi e delle Scuole a cura della Pro Loco di Bellaria; nel pomeriggio in Piazzetta Fellini alle ore 14:30 la premiazione del 17° concorso “Mare Nostrum” organizzato dal Circolo Diportisti cui seguirà l’esibizione degli allievi della Scuola di Danza "Tilt". Alle ore 16:00 un tuffo nel passato con i "Wild Angels country western dance", il gruppo composto da persone che amano il ballo e la country music. Nella sede della Banca del Tempo alle ore 15:00 in via Torre, l’estrazione dei biglietti vincenti la lotteria di Sant’Apollonia. Inoltre per l'intero periodo sarà possibile divertirsi all’ormai tradizionale Luna Park, di nuovo presente nelle varie edizioni della Fiera, posizionato nel parcheggio di Piazza Del Popolo, occasione di divertimento per grandi e piccini.



Conclude il«Quello appena trascorso è stato un bellissimo weekend con la Fiera di Santa Apollonia. L’esperienza più bella è stata quella di aver ricreato un tendone con all’interno stands gastronomici promossi dall’Amministrazione Comunale, PromoD e dalle Associazioni di volontariato (Pro Loco di Bellaria, gruppo scout Cngei, Banca del Tempo con Frida Vasini) che vi hanno partecipato. L’esperienza è stata particolarmente apprezzata dando bellissimi risultati, anche nella giornata di Santa Apollonia nonostante la neve, grazie alla presenza di numerose persone che hanno mangiato al tendone dimostrando la voglia di trascorrere del tempo assieme. Proprio in questa ottica ci auguriamo che anche il weekend dedicato alla Festa di San Valentino dell’11 e 12 febbraio sia un fine settimana partecipato dai concittadini ed amici di Bellaria Igea Marina come anche l’appuntamento al Veglione di Santa Apollonia che riproporrà antiche tradizioni con un tocco di modernità e musica contemporanea, omaggiando il liscio e la musica della famiglia Casadei con l’apprezzatissimo Mirko Casadei.»