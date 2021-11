Torna l’Antica Fiera di Santa Lucia con prodotti tipici, animazioni e il Villaggio degli Elfi

La millenaria Fiera di Santa Lucia è pronta a tornare: dall’11 al 13 dicembre sarà infatti possibile trovare, nelle vie del centro, tanti prodotti, dall’artigianato artistico alla gastronomia ed il prodotto tipico, dalle idee regalo agli addobbi ed altri articoli natalizi per rinnovare questa antichissima tradizione.

Tantissimi saranno poi gli appuntamenti imperdibili a cura delle Associazioni e realtà marignanesi per un Natale davvero speciale. Santa Lucia è una fiera millenaria che rievoca le tradizioni legate al solstizio invernale, alla celebrazione della Santa patrona della vista ed alla vocazione contadina del borgo di San Giovanni in Marignano, che si è da sempre distinto per la produzione di grano, olio e uva: non a caso il suo appellativo è “Granaio dei Malatesta” per le oltre 128 fosse granarie presenti nel sottosuolo e ancora oggi visibili in via XX Settembre. Quest’anno si intende valorizzare particolarmente la tipicità della tradizione marignanese e promuovere il valore dell’artigianato e del prodotto tipico locale.

Tante altre sono le proposte in programma per il Natale: a fine novembre il borgo sarà acceso e arricchito dalle luminarie ed installazioni natalizie, torna a dicembre l’atteso concorso FantaNatale a cura dell’Associazione “Granaio dei Malatesta” e durante i giorni della Fiera sono programmati tantissimi eventi culturali e musicali.

Per i più piccoli tornano in piazza anche gli Elfi di Babbo Natale dopo l’edizione digitale del 2020. E ancora, l’addobbo dell’albero, iniziative musicali, religiose e teatrali.