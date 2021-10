“Figure a teatro”, al via la rassegna itinerante di spettacoli di burattini lunga la Valmarecchia

Prende il via sabato 23 ottobre la terza edizione di “Figure a teatro”, la rassegna itinerante di spettacoli di burattini per la Valmarecchia. Un viaggio in dieci tappe che partirà da Santarcangelo e si concluderà, a metà dicembre, passando da Verucchio, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e Bellaria Igea Marina. L’idea alla base della rassegna è quella di far conoscere i burattini e le loro storie a un pubblico sempre più numeroso, per ampliare il seguito affezionato di cui gode questo particolare genere teatrale. Il Teatro dei Burattini affonda le proprie radici nella tradizione dei racconti popolari e si caratterizza per il forte impatto visivo e la capacità di realizzare drammaturgie originali che intrecciano i caratteri più conosciuti, come il Dottor Balanzone, Fagiolino, Sganapino, Arlecchino e tanti altri, con personaggi che nascono dalla ricerca di una forma di teatro dei burattini contemporaneo. Un teatro sul solco della tradizione popolare europea che continua a parlare con grande freschezza al pubblico, e che da secoli viene portato in strade, piazze, parchi e teatri, sia per giovani che per adulti. Le compagnie, provenienti non solo dall’Emilia-Romagna ma anche da Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto, porteranno in scena spettacoli di grande qualità, interagendo con il pubblico. Non mancheranno magie, divertimento, atmosfere tenebrose, rapimenti e sortilegi… ma alla fine sarà sempre il bene a trionfare, come lo raccontano i nostri amici burattini. Per informazioni e prenotazioni: www.focusantarcangelo.it

Il calendario completo della rassegna: Sabato 23 ottobre, ore 16 al Supercinema a Santarcangelo andrà in scena “Storie di Arlecchino” della Compagnia Barbariccia (Sasso Marconi, Bologna). Prenotazioni: focus@focusantarcangelo.it, tel. 334/6628192 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30)

Sabato 30 ottobre, ore 16 al Teatro “Angelo Mariani” a Sant’Agata Feltria, la Compagnia Teatro Medico Ipnotico (Parma) mette in scena “Racconto d’estate”. Prenotazioni: info@comune.santagatafeltria.rn.it, 0541/929613

Domenica 7 novembre, ore 16 al Teatro di San Leo e Pietracuta, a San Leo, andrà in scena “Nonna e volpe” della Compagnia Vladimiro Strinati (Cervia, Ravenna). Prenotazioni: info@sanleo2000.it, 0541/926967, 339/5497576 (WhatsApp)

Sabato 20 novembre, ore 16, si torna al Supercinema a Santarcangelo per “Le avventure di Pulcino” del Teatro Pirata Iesi (Ancona) Prenotazioni: focus@focusantarcangelo.it, tel. 334/6628192 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30)

Sabato 27 novembre, ore 16, al Teatro Astra a Bellaria Igea Marina, il Teatro del Drago (Ravenna) mette in scena “Il grande trionfo di fagiolino”. Prenotazioni: m.baietta@comune.bellaria-igea-marina.rn.it, 0541/343789 (Centro per le Famiglie)

Sabato 4 dicembre, ore 16, nella Sala”Romagna Mia” a Verucchio i Burattini della Commedia (Modena) portano “L’aquila miracolosa”. Prenotazioni: turismo@comune.verucchio.rn.it, 0541/673927

Mercoledì 8 dicembre, ore 15, al Centro Sociale a Poggio Torriana “Il castello di Tremalaterra” della Compagnia L’Aprisogni (Treviso). Prenotazioni: a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it, 0541/688273

Domenica 12 dicembre, ore 16, alTeatro di San Leo e Pietracuta “Nonna e volpe. Una casa per due” della Compagnia Vladimiro Strinati (Cervia, Ravenna). Prenotazioni: info@sanleo2000.it, 0541/926967, 339/5497576 (WhatsApp)

Sabato 18 dicembre, ore 16, al Supercinema a Santarcangelo “Fedroesopolafontaine. Favole” del Teatro dell’Erba Matta (Toirano, Savona). Prenotazioni: focus@focusantarcangelo.it, tel. 334/6628192 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30)



Prenotazioni: 0541/845619 (dalle 9 alle 12,30)