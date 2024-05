Con "Per gli amici Tour", Filippo Graziani celebra il padre in musica nell'estate della città

Filippo Graziani si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto: Filippo Graziani canta Ivan - "Per gli amici Tour" un tour che celebra l'eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana.



Trent'anni dopo l'ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti “Ivan Graziani - Per gli amici”, da cui trae ispirazione il nome del tour. Il disco, uscito il 26 gennaio per Numero 1/ Sony, la storica etichetta di Ivan Graziani, è una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un'icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d'autore e il rock italiano e che il 24 agosto condurrà il talentuoso cantautore in Romagna, nello specificio in occasione della 54° Edizione di Meeting Rimini.



Un album e un tour che rappresentano un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo. "Per gli amici Tour" diventa così un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell'arte di Ivan Graziani e in cui i fan avranno l'occasione unica di immergersi in un'esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come "Lugano addio", "Monnalisa", "Pigro", "Agnese" ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta in una serie di concerti indimenticabili.

Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, è accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti – Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.





24 Agosto – Rimini (RN) – Meeting 2024





FILIPPO GRAZIANI - Secondo figlio di Ivan, è nato e cresciuto a Rimini. Inizia la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2008 forma un gruppo rock chiamato Stoner-rock Carnera, che debutta con l'EP First Round e con cui apre il concerto italiano di Zakk Wylde. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua la sua attività musicale. Influenzato dalla scena della musica folk e rock elettronico statunitense, torna in Italia e avvia il progetto Viaggi e intemperie, che omaggia il padre Ivan Graziani. Sempre in omaggio a suo padre e sotto la cura di Pepi Morgia, porta avanti un tour dal novembre 2009, che confluisce nell'album dal vivo Filippo canta Ivan Graziani, dedicato esclusivamente alle più celebri canzoni del padre. Il disco nel 2011 risulta tra i finalisti della Targa Tenco nella sezione "Miglior interprete". Nello stesso periodo è direttore artistico dell'album tributo Tributo a Ivan Graziani (2012), in cui è anche interprete del brano E sei così bella. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte" con il brano Le cose belle. Al festival però non riesce ad accedere alla finale nella sua sezione. Il suo primo album in studio Le cose belle riscuote comunque un buon successo ed ha anche ottenuto il premio della Targa Tenco 2014 nella sezione "Migliore opera prima". Nel novembre 2016 ritorna sulle scene con il singolo Credi in me, il cui videoclip è stato diretto da Andrea Tani. Nel maggio 2017 pubblica un altro singolo dal titolo Esplodere. Il suo secondo album in studio Sala giochi verrà pubblicato il 16 giugno seguente. Dal 2019 ad oggi Filippo si sta dedicando a divulgare il meraviglioso repertorio di Ivan attraverso spettacoli Live che contribuiscono a far conoscere alla nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.