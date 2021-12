Filippo Sorcinelli porta al Musas “Accordi e fughe”

Il 30 dicembre alle 18 inaugura al Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna la mostra dal titolo “Accordi e fughe” un progetto espositivo che darà voce alla poliedrica attività artistica di Filippo Sorcinelli: un’attività che spazia dalla produzione di paramenti sacri alla pittura, dalla fotografia alle installazioni, passando per la musica fino alla produzione di collezioni olfattive, le cui fragranze verranno diffuse all’interno del complesso museale garantendo al visitatore un’esperienza multisensoriale

In occasione del ventesimo anniversario dell’attività di LAVS, il Laboratorio Atelier di Vesti Sacre nato nel 2001 a Santarcangelo di Romagna e divenuto ben presto punto di riferimento d’eccellenza nel settore sia in Italia che all’estero, il suo fondatore e direttore artistico Filippo Sorcinelli ha deciso di raccontarsi attraverso la sua vasta ed eclettica produzione artistica con “Accordi e fughe”, una mostra multisensoriale che prenderà forma nei tre piani del Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna – MUSAS dal 30 dicembre 2021 al 27 marzo 2022.

Il percorso di Filippo Sorcinelli è unico e originale: la fascinazione per il sacro inizia a Mondolfo, il borgo marchigiano dove è nato e prosegue nei suoi studi d’arte e nel diploma al Conservatorio come maestro organista. Dalla sorella e dalla zia apprende l’arte della sartoria e del ricamo e, grazie ad un amico che doveva prendere i voti, nasce l’atelier LAVS. Non solo, Sorcinelli ha l’idea di profumare le confezioni che custodiscono i paramenti sacri al momento di essere spedite e così nel 2013 fonda anche il marchio di profumi d’arte FILIPPO SORCINELLI.

Nella mostra Accordi e fughe è esposto il frutto dell’ampia attività di Filippo Sorcinelli che spazia dai paramenti sacri – tra cui quelli realizzati per i papi Benedetto XVI e Francesco – a tavole e tele di varie dimensioni, a cui si aggiungono sculture, installazioni e video.

Comune denominatore tra le diverse opere è il concetto di Sinestesia, quel fenomeno percettivo che consiste nella contaminazione di due o più sensi tra loro, da sempre caro all’artista e fonte perenne di ispirazione per lui.

Inoltre tutte le opere traggono ispirazione dalla dimensione del sacro, interiorizzata dall’artista e comunicata attraverso un linguaggio chiaro, essenziale e ricco di valore emotivo. Un percorso artistico quello di Filippo Sorcinelli che è quello di un artista - artigiano nel senso più nobile del termine, che mutua dal suo vissuto e dalla tradizione il saper fare, quel provare e riprovare assimilato quasi alla meditazione e alla preghiera, unito a un continuo esercizio del sé che oscilla tra eccesso e armonia, tra sacro e profano, tra il qui e l’altrove, il tutto espresso con un segno possente, un colore materico e un tratto a volte violento e allo stesso tempo sublime.

Accordi e fughe si configura così come un percorso tra tecniche pittoriche e arti apparentemente effimere come la musica e l’arte profumiera, che innesca un legame profondo le une con le altre, che altro non è che la cifra stilistica dell’artista.

Per assicurare al visitatore questa esperienza “sinestetica”, all’interno del complesso museale è prevista anche la diffusione di fragranze e di suoni attraverso installazioni posizionate lungo il percorso espositivo