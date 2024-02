Dopo un tour in oltre 30 città, il film Cocoricò Tapes torna nel Riminese con tre proiezioni

Dopo più di 30 città e oltre 70 proiezioni in giro per l’Italia, Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella (Bologna) prodotto da La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì) torna in Romagna per delle proiezioni speciali con ospiti in sala. Gli appuntamenti in programma sono tre: al Cinema Tiberio di Rimini lunedì 12 febbraio ore 21 e martedì 13 febbraio ore 17 e ore 21, e al Supercinema di Santarcangelo di Romagna martedì 13 febbraio ore 21.

Il documentario è inserito all’interno della rassegna itinerante Doc In Tour, l’iniziativa regionale con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e sociale che caratterizza la produzione documentaristica dell’Emilia-Romagna.

Il film

Presentato in anteprima mondiale alla 59^ Mostra Internazionale Del Nuovo Cinema Di Pesaro, Cocoricò Tapes è il documentario che racconta gli anni ‘90, la generazione X e la storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era un luogo attraversato da trasgressione e avanguardia artistica, Tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo. Ed è proprio quel rito collettivo che il film, co-prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni, prova a raccontare. Il documentario, dunque, non è un biografico della storica discoteca di Riccione, ma un viaggio - visivo e sonoro - nel decennio a cavallo tra la caduta del Muro e quella delle Torri Gemelle, attraverso i sogni e i desideri di quella generazione.

Nato grazie al ritrovamento di Vhs amatoriali girate all’interno del locale, Cocoricò Tapes prova a restituire al pubblico l’esperienza di una notte al Cocco e di quel periodo, così folgorante e irripetibile. Lo fa con le musiche originali di Matteo Vallicelli unite al ricco materiale d’archivio inedito e amatoriale, e alle interviste - del tempo e di oggi - ai volti protagonisti della Piramide in un montaggio incalzante e immersivo che rapisce il pubblico per 67 minuti.

Cocoricò Tapes è prodotto da La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì), è sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission e vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e Luca Nervegna, la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger nel 2022. Già vincitore del Premio Sebastiano Gesù a Ortigia Film Festival, ora il film è in giro per le sale di tutta Italia.