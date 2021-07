"Crudelia" nuovo film in live-action sul grande schermo di Arena Lido

Indirizzo non disponibile

Mercoledì sera 21 luglio, alle 21.30 sul grande schermo di Arena Lido (darsena di Rimini), arriva Crudelia (di Craig Gillespie, 134 min, 2021), il nuovissimo film in live-action sugli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri (e notoriamente alla moda) del cinema: la leggendaria Crudelia De Mon. Ambientato nella Londra degli anni '70 e della rivoluzione punk rock, segue le vicende della giovane Estella (la vincitrice del premio Oscar Emma Stone), una ragazza scaltra e piena di inventiva determinata a farsi un nome nel campo della moda. Un giorno il talento creativo di Estella viene notato dalla baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente ricca e orribilmente snob interpretata dalla due volte vincitrice dell'Oscar Emma Thompson. Ma il loro rapporto scatena una serie di eventi e di rivelazioni che spingeranno Estella a seguire il proprio lato malvagio e a diventare la turbolenta, modaiola e vendicativa Crudelia. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro. Non viene richiesto green pass o tampone; gli ampi spazi all’aperto di Arena Lido permettono il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti Covid19; si accede all'Arena indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere; all'interno dell'Arena è disponibile gel disinfettante per le mani.