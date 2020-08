Film e concerto in piazza: il documentario "La tribù de fàlasch" e il live dei Bevano Est

La stagione Oltremisura 2020, sabato 8 agosto alle ore 21.30, presenta in Piazza Malatesta a Monte Colombo un evento speciale: la proiezione del film documentario La tribù de fàlasch di Andrea Pari e il concerto dei Bevano Est.

Un’occasione unica per festeggiare La Notte Rosa in collina, tra stelle, cinema e musica, in uno dei borghi più raccolti e suggestivi d'Italia. L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce infatti nella programmazione ufficiale della manifestazione.

Il documentario di La tribù de fàlasch, presentato l’anno scorso in anteprima al Bellaria Film Festival, è frutto di un lavoro comunitario di recupero e valorizzazione della memoria degli anziani di Gatteo Mare che grazie ai loro ricordi fanno rivivere il paese degli inizi del ‘900, quando era chiamato Due Bocche e l’unica risorsa per la popolazione era il “falàsch”, legna portata dal mare e dal Rubicone. Un racconto appassionante che mostra una Riviera ancora selvaggia, in un rapido viaggio dalla civiltà arcaica a quella contemporanea attraverso gli sconvolgimenti della guerra. Sullo sfondo delle vicende le poesie di Andrea Pari, a cucire le trame del passato come un fantasma in dialogo con il presente.

Saranno i Bevano Est, già presenti nella colonna sonora, a far pulsare dal vivo le atmosfere del film con le loro musiche originali che accolgono le acque di tanti fossi e torrenti delle tradizioni popolari, dal tango al klezmer, dal jazz ai Balcani, interpretate con il cuore e il gusto della Romagna. I Bevano Est sono guidati da Stefano Delvecchio all’organetto diatonico, con Davide Castiglia al violino e Giampiero Cignani ai clarinetti. Dal 1991 si esibiscono a livello internazionale nei più importanti festival di musica popolare e alcuni loro brani sono presenti nei film di Giuseppe Bertolucci e Ermanno Olmi.