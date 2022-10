Un "Fuori Programma" al Cinema Settebello con Psycho di Alfred Hitchcock

Al Cinema Settebello ripartono gli appuntamenti “Fuori programma”. Si tratta di una serie di mercoledì dedicati al cinema d’autore con la proiezione di pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna. Mercoledì 12 ottobre alle ore 21:00 è in scaletta Psycho, il capolavoro del macabro di Alfred Hitchcock (1960, Usa, 109’) che vede Anthony Perkins nei panni del tormentato Norman Bates, tassidermista e voyeur, la cui vecchia casa buia e il motel adiacente non sono esattamente il posto dove trascorrere una serata tranquilla. Nessuno lo sa meglio di Marion Crane (Janet Leigh), la sfortunata cliente il cui viaggio termina nella famigerata scena della doccia, 45 secondi fra i più celebri della storia del cinema.

Il programma prosegue mercoledì 26 ottobre con Videodrome di David Cronenberg (1983, Canada, 90’). Max Renn possiede una rete televisiva che cerca una sua collocazione nell'etere offrendo, come lui afferma, alla gente ciò che vuole vedere, cioè sesso e violenza. Quando un tecnico gli mostra una brevissima emissione di una sconosciuta emittente denominata Videodrome Max ne resta colpito.

Mercoledì 9 novembre sarà la volta di Casco D'oro (1952, Francia, 96’), uno dei più bei film di Becker, ambientato nella Parigi di fine Ottocento fra lotte di bande rivali e balli popolari. Casco d'oro è la storia di due amanti senza speranza.

Il programma prosegue il 23 novembre con Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard (1960, Francia, 89’), e si conclude il 14 dicembre con Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen (1952, Usa, 103’)

I “Fuori programma” del Settebello fino a qualche anno fa erano diventati un appuntamento atteso e imperdibile per i cultori del cinema, e si tenevano il lunedì. Con la ripartenza cambia il giorno, il mercoledì, ma non la qualità della rassegna dedicata a titoli d’autore in collaborazione con la Cineteca di Bologna.