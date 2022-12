Altro giro di... Liscio. Nuovo appuntamento con il docufilm di Alessandra Stefani

Ancora una proiezione del docufilm La Moda del Liscio, in Romagna. Questa volta l’appuntamento è mercoledì 14 dicembre alle ore 21:00 al Supercinema di Santarcangelo. Il film racconta l’ultimo giorno di gloria di un interprete d’antan del liscio, istanti che si articolano alla storia corale dei personaggi di questo genere musicale, in bilico tra decadenza e desiderio di sopravvivere. E’ questa l’essenza del film diretto da Alessandra Stefani e prodotto da Scarabeo Entertainment, fresco di una menzione Speciale al Festival Mente Locale alla migliore opera in concorso sulla tematica dei beni culturali della promozione dell’identità culturale e del paesaggio del territorio emiliano-romagnolo.



Alessandra Stefani, la cui carriera comprende dieci anni come Art Director di un’azienda multinazionale, vede nella "Moda del Liscio" il suo secondo documentario, dopo The Arch, un film corale dedicato all’architettura e girato in 4 continenti e attualmente visibile su Sky arte fino al 2024.

I personaggi che compongono questo lavoro corale sono eccentrici, visionari, autentici e un po’ folli: sono figure che hanno costruito l’immaginario di una terra e di un popolo che non ha mai smesso di cantare e di ballare, La Romagna.

Dopo una prima al Bellaria Film Festival e una replica alla Cineteca di Rimini, la proiezione al Supercinema di Santarcangelo è un ulteriore opportunità per far conoscere questo particolarissimo documentario al pubblico del territorio, specialmente in questo momento in cui istituzioni e personaggi del mono della musica e dello spettacolo guardano con attenzione alla proposta di far diventare il liscio patrimonio immateriale dell’Unesco. La regista ha, anticipando i tempi, ha deciso di dedicarsi ad una storia territoriale andando ad indagare soprattutto il presente e il futuro del liscio e a scoprire le storie e le aspirazioni degli artisti che ne fanno parte.

Il docufilm ha ottenuto, inoltre, la certificazione Green Film rilasciata da Trentino Film Commission, grazie alla particolare attenzione alla sostenibilità ambientale durante la sua realizzazione. E di qualche giorno fa il Doc/It Professional award for green production, vinto da “La Moda del Liscio” al Torino Film Festival. La giuria composta da Giulia Achilli, Gianfilippo Pedote e Alessandro Redaelli, hanno assegnato questo premio al film “per il buon uso dei materiali d’archivio ”.