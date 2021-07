"Morrison" l’ultimo film di Federico Zampaglione arriva all’Arena Lido

Nuovo film da regista per Federico Zampaglione, che torna dietro la cinepresa con “Morrison” (durata 98 minuti, anno 2021), in programmazione giovedì 15 luglio alle 21.30 ad Arena Lido Rimini. Il frontman dei Tiromancino sarà ospite della serata con una delle protagoniste, Giglia Marra, per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro.

Il film è ambientato nel mondo della musica e racconta uno spaccato di vita di due generazioni e il loro incontro. Le vicende sono quelle universali: cadere, rialzarsi, tradimenti e lutti, amori e amicizie fraterne, frustrazioni e voglia di riscatto.

La pellicola segue la storia di Lodo (Lorenzo Zurzolo), giovane artista sognatore, e Libero Ferri (Giovanni Calcagno), ex rockstar in crisi. Lodo non ha un buon rapporto con suo padre e cerca l'amore dell'attrice Giulia (Carlotta Antonelli), la sua coinquilina per la quale ha una grande cotta, nonostante lei sia impegnata con il suo agente, un uomo già sposato. Lodo fa parte dei Mob, una band indie che si esibisce in un noto locale romano, il Morrison, sul lungotevere e noto da decenni per dare spazio all'ambiente underground della capitale. Il ragazzo è molto bravo e portato per la musica, ma la sua timidezza e l'ansia da prestazione non gli permettono di dare il meglio nei live. Un giorno Lodo incontra per caso Libero, ex rockstar che sta attraversando un momento difficile della sua carriera. Un tempo l'uomo era un cantautore affermato, ma ora è chiuso in se stesso e in attesa del grande rilancio. Ha un blocco dell'artista che non gli permette di comporre e trascura anche l'unica persona che ancora crede in lui, sua moglie Luna (Giglia Marra). Lodo e Libero diventeranno presto amici, due musicisti diversi con modi diversi d'intendere la vita. Il loro sarà un rapporto di continui confronti e rappresenterà per entrambi la spinta per andare avanti. Ad Arena Lido il giovedì è la serata Cinema DiVino: ottime pellicole accompagnate dalla degustazione delle eccellenze vitivinicole e birrarie del territorio. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro





