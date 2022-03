Fulgor, “The Lodger – Il Pensionante” di Alfred Hitchcock fa riviere la Londra di fine ‘800

Martedì 29 marzo dalle ore 21, al cinema Fulgor sarà protagonista “The Lodger - Il Pensionante” di Alfred Hitchcock, uno dei più bei film muti del 1927, un classico thriller diretto dal maestro del brivido, in cui un tranquillo inquilino che abita una pensione di Londra potrebbe nascondere qualcosa di inquietante. La musica è una partitura originale di Davide Tura, pianista, compositore e direttore d’orchestra riminese, eseguita dal suo quintetto: Caroline Drouin al violino, Alessandro Stefanelli al sax alto, Thomas Lotti al contrabbasso, Enrico Rò alla batteria e Tura al piano.



La partitura di Davide Tura reinterpreta musicalmente la pellicola, valorizzandone i tratti stilistici che diventeranno inconfondibili: suspense, ambiguità, atmosfere inquietanti in rassicuranti contesti borghesi, inestricabilmente intrecciati, elegante rigore formale. La composizione originale, creata appositamente per l’occasione, utilizza linguaggi musicali moderni, in un impasto di influenze classiche e jazz d’avanguardia. In occasione della proiezione ci sarà anche la presentazione ufficiale della colonna sonora originale che porta proprio il nome del film: "The Lodger's Music" realizzata per l'etichetta Amadeus Arte di Como. A fine proiezione i Cd della colonna sonora in formato fisico saranno a disposizione del pubblico.