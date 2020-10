"The Specials. Fuori dal comune" in anteprima al Fulgor

Martedì 27 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Fulgor si terrà l’anteprima del film The Specials – Fuori dal comune, di Eric Toledano e Olivier Nakache, con le acclamate interpretazioni di Vincent Cassel e Reda Kateb. L'iniziativa è promossa e organizzata dalla stessa Lucky Red con la collaborazione dell'associazione Rimini Autismo e del Cinema Fulgor. Il film, che porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela, sarà al cinema dal 29 ottobre distribuito in sala per Europictures da Lucky Red. The specials è un film davvero speciale, che tratta con delicatezza e profondità le tematiche dell'autismo attraverso una storia piena di realismo e di emozioni. Cosa definisce la marginalità e cosa la normalità? È questo l’argomento principale di tutto il film. Una pellicola che contiene spunti utili e interessanti per una riflessione che si terrà al termine della visione. Alle ore 22.00 discussione, con la partecipazione della dottoressa Serenella Grittani, neuropsichiatra infantile, responsabile del Programma Autismo ASL della Romagna e Alessandra Urbinati, presidente Associazione Rimini Autismo.

Per lo spettacolo non si accettano prenotazioni. Per evitare assembramenti e file vi consigliamo di acquistare i biglietti online al sito www.cinemafulgor.com seguendo il percorso "Biglietteria online" . I biglietti potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del Cinema Fulgor, negli orari di apertura del cinema .