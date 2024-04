Torna “Filo per Filo Segno per Segno", il festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza

Torna Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro con il desiderio di offrire uno sguardo bambino sul mondo e sul futuro ricco di curiosità, meraviglia, creatività. La settima edizione della rassegna si terrà a partire da domenica 21 aprile a domenica 26 maggio tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede spettacoli teatrali, musica, incontri, installazioni e laboratori per tutte le età. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Un’edizione speciale che celebra i 40 anni di attività di Alcantara Teatro. Il tema portante di quest’anno sarà il tempo.

"Accade spesso, a qualsiasi età, di pronunciare queste parole: 'non ho abbastanza tempo' – spiega Alcantara Teatro –. Il tempo ci sembra sfuggire, come se non riuscissimo ad afferrarlo, vivendo in un costante affanno. A volte il tempo viene vissuto quasi come un nemico da combattere. Il passato ti imprigiona, il futuro fa paura. E il presente? Spesso i giovanissimi subiscono le situazioni senza godere a pieno del loro agire, in una concezione del tempo che sovrasta, scorre al di sopra di noi con velocità, coltivando così inconsapevolmente un'idea di accettazione passiva degli eventi di qualsiasi natura, una demotivazione all’agire individuale e sociale. Ciò che il progetto vuole coltivare, al contrario, è proprio l’idea di tempo come cura: di se stessi, del rapporto con gli altri, cura del mondo che abitiamo. Prendersi il tempo per riflettere, per l’introspezione, per sentire i propri bisogni, avere la pazienza per ascoltare, aspettare, per raggiungere un risultato, un obiettivo, comprendere che i cambiamenti partono dalle scelte, dal modo diverso di concepire le relazioni, dall’uso consapevole delle parole".

"Puntare sulle persone per costruire un presente e un futuro nuovi è un obiettivo preciso della Regione Emilia -Romagna e anche con le attività dell’Assemblea legislativa rivolgiamo grande attenzione nei confronti dei giovani a livello di formazione e sensibilizzazione su molte questioni cruciali per la nostra contemporaneità e per la nostra società (memoria, legalità, parità di genere, sostenibilità e tante altre). Lo testimonia anche il fatto che sia stata approvata una legge regionale per attrarre e trattenere i talenti. Ogni anno il festival curato da Alcantara ci porta a riflettere su temi importanti, come quello del tempo, grazie a ragazzi e ragazze che sanno avere uno sguardo e una consapevolezza diversa nei confronti del mondo che ci circonda. Hanno acquisito la preziosa capacità di sapere affrontare le situazioni sapendo essere protagonisti attivi della comunità, consci che ogni gesto possa fare la differenza", ha sottolineato Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna.

"Nulla come il concetto di tempo, ci mette oggi in discussione di fronte al mutare della società, dei contesti culturali, delle relazioni e del rapporto con noi stessi – aggiunge Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle politiche educative – . Il tempo che fugge, che non basta mai, che ci stressa o che al contrario si dilata all’infinito nelle vacanze estive per molti giovani, mettendoci di fronte, alla noia, all’attesa. Per la settima edizione di questo piccolo e prezioso festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza, Alcantara ci pone di fronte ad uno dei temi esistenziali di fondo che più di altri caratterizza la nostra epoca. Farlo con la curiosità, la sensibilità, la conoscenza e la cura a cui ci ha abituato Alcantara, significa svolgere non solo un ruolo culturale, ma anche educativo, a contatto con i giovani e i contesti educativi e sociali in cui vivono, si scontrano, e crescono. Un tassello prezioso di un rapporto tra arte, scuola, giovani e società che l’Amministrazione sostiene aprendosi al dialogo, all’interazione, alla creatività".

"Il teatro per Santarcangelo riveste un’importanza storica determinata dal suo Festival, che negli ultimi anni si è allargata alla didattica anche grazie allo straordinario lavoro di Alcantara, che con le sue iniziative per bambini e ragazzi completa una proposta radicata e consolidata: lo sguardo sul mondo che solo il teatro sa regalare è quanto di più prezioso possiamo condividere con i giovani, stimolando la loro creatività e incoraggiandoli a mettersi in gioco", ha commentato Pamela Fussi, vicesindaca di Santarcangelo con delega alla cultura.

Il tema del tempo è rappresentato anche dalle immagini guida della manifestazione, omaggio di Antonio e Matteo Catalano, da cui trae ispirazione l’intera comunicazione grafica curata da Diane/Ilaria Scarpa_Luca Telleschi.

I luoghi : Teatro degli Atti, Cinema Teatro Tiberio, Cappella Petrangolini, Teatro Riconciliazione, Serra Centofiori - Parco XXV Aprile, Piazza sull’Acqua, Centro per le famiglie, Casa Ludica a Rimini; Casa del teatro e della danza di Viserba; Riminiterme a Miramare; Teatro Il Lavatoio, Grotte Comunali, Teatro Supercinema a Santarcangelo.

Al Mondo Voglio Dire - 150 bambini e ragazzi si raccontano

Il primo spettacolo della rassegna sarà “La paura e il coraggio” realizzato dai bambini e dalle bambine tra i 9 e i 10 anni del Laboratorio Stabile: domenica 21 aprile (ore 19:00), al Teatro Riconciliazione di Rimini (Via della Fiera, 82). Quando si ha paura di tutto, non è facile affrontare le sfide, soprattutto quando le nostre emozioni ci travolgono e vorremmo solo un posto tranquillo dove ripararci.

Gli spettacoli continueranno fino alla fine di maggio andando a riempire il Teatro degli Atti e Tiberio a Rimini, il Teatro Il Lavatoio e Supercinema di Santarcangelo, la Casa del teatro e della danza di Viserba.

A Scuola di Libertà

Venerdì 26 aprile (ore 21:00) al Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42 – Rimini) va in scena “L’universo è un materasso (e le stelle un lenzuolo)” di e con Flavio Albanese scritto da Francesco Niccolini. Raccontare a un giovane pubblico la storia del tempo, dal mito alla meccanica quantistica è divertente e utile. A farlo è Crono, il tempo in persona, primo imperatore dell'universo. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i più grandi filosofi e scienziati si sono posti nei secoli. Il tempo forse non esiste, come forse non esistono gli dei, ma è altrettanto vero che esistono tutte le cose in cui crediamo. “Le cose esistono se tu le fai esistere” quelle belle e quelle brutte. Dedicato a chi crede e non smette mai di crederci (età consigliata dagli 8 anni; ingresso: 5€ - prenotazione consigliata).

Domenica 28 aprile (orari: 17:00 e 18:00) alla Cappella Petrangolini (Corso d’Augusto, 81 - Rimini) sarà invece la volta di Antonio Catalano che insieme a Fulmino Edizioni presenterà il suo nuovo libro “Emma” grazie a un incontro poetico. “Se il tempo fosse un albero, starei tranquillo ad aspettare le stagioni che passano. Se il tempo fosse una nuvola, aspetterei un colpo di vento. Se il tempo fosse una pietra, me ne starei immobile in silenzio per sempre. Se fossi io il tempo che passa, allora non avrei tempo per invecchiare e vedrei le stagioni passare, aspetterei colpi di vento, li conterei, sarei una pietra del fiume che sa che prima o poi rotolerà verso il mare” (età consigliata dai 10 anni; ingresso: 3€ - prenotazione obbligatoria).

Infine sabato 25 maggio al Cinema Teatro Tiberio (via S.Giuliano, 16 - Rimini) alle ore 17:00 “Il viaggio di Giovannino” di e con Andrea Ruberti, produzione Eccentrici Dadarò. Tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono e viaggia, attraversando paesi fantastici, incontrando persone di luoghi diversi. Ogni volta impara qualcosa e capisce che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché ti fa crescere (età consigliata dai 6 anni; ingresso: 5€ - prenotazione consigliata).

Paesaggi creativi

Sabato 4 e domenica 5 maggio le Grotte comunali di Santarcangelo di Romagna ospitano le storie dal sottosuolo “Tra luce e ombra” (dalle 19:00 alle 21:00) con Marco Cestonaro, Claudia Gallo, Rachele Re, Martina Rinaldi. Un viaggio in un luogo senza tempo, in compagnia di personaggi anch’essi senza tempo, alla scoperta di chi siamo, di chi non siamo, e di come sia difficile trovare un proprio posto nel mondo. Ispirato al mondo surreale de “Le cosmicomiche” di Italo Calvino (dai 9 anni; ingresso: 3€ - prenotazione obbligatoria).

Venerdì 17 maggio (ore 21:00) al Teatro degli Atti di Rimini vanno in scena gli ex allievi in occasione dei 40 anni di Alcantara: Gloria Allegrucci, Giulia Versari, Matteo Zamagni, Nicola Zanini nello spettacolo “Al/quaranta”. Nel corso di quattro decadi di laboratori, Alcantara ha portato in scena numerosi capolavori del teatro umoristico italiano, scritti da autori celebri, quali Achille Campanile e Dino Buzzati. Alcuni “ex bambini” dei primi laboratori stabili, diventati ormai adulti, hanno deciso di festeggiare insieme la ricorrenza riproponendo una sorta di prova aperta fra amici (ingresso a offerta libera).

Sabato 25 maggio (ore 15:30) alla Piazza sull’Acqua di Rimini “Un regalo per il futuro”: ragazze e ragazzi di Alcantara con Friday For Future-Rimini realizzeranno un’azione estemporanea per coinvolgere la cittadinanza sulla necessità di fare scelte consapevoli rispetto alle tematiche ambientali ed al loro futuro.

Infine, domenica 26 maggio (ore 18:00) sulla spiaggia di Riminiterme “Parole e note sulla sabbia”, reading e concerto al tramonto con i ragazzi di Alcantara e Risuona Rimini (ingresso libero).

Giardini segreti

Giovedì 2 maggio (ore 20:45) al Centro per le famiglie di Rimini (Piazzetta dei Servi, 1) “Telegram: pro e contro della libertà online”, laboratorio con Silvia Ghignone. Telegram è un’importante app di messaggistica istantanea, considerata ad oggi la prima alternativa a Whatsapp. I fondatori hanno costruito la fama di tale app basandosi sul concetto di libertà, da sempre ampiamente garantito dalle caratteristiche intrinseche di Telegram. Ma fino a dove si può spingere questa libertà? Com’è possibile che Telegram ospiti ancora oggi realtà pericolose a portata di chiunque? Quali sono i confini di questa app e cosa possiamo fare noi come utenti? (ingresso libero, prenotazione obbligatoria).

Venerdì 10 maggio (ore 15:30) la Casa Ludica di Rimini (via Bramante, 10) accoglie invece il laboratorio di fotografia “Più blu del blu” condotto da Chiara Medici. In questo laboratorio si potrà conoscere, attraverso un bellissimo albo illustrato, la storia di Anna Atkins, una botanica e artista molto speciale legata alla nascita della fotografia. Si seguiranno le sue orme andando alla ricerca di tesori naturali nel parco e finalmente si stamperà la prima fotografia grazie all’antica tecnica della cianotipia. Con le fotografie ottenute verrà costruito un erbario sentimentale tutto blu (dai 4 ai 7 anni; ingresso: 5€ - prenotazione obbligatoria).

Un’iniziativa per i piccolissimi da zero a tre anni: domenica 12 maggio a partire dalle 9: 30 fino alle 12:30 nel foyer del Teatro degli Atti di Rimini “Sotto un tetto di storie”, primi passi tra i libri con Alessia Canducci in collaborazione con Nati per leggere ER. Libri in rima, interattivi, senza parole, primi albi illustrati abitano la stanza, insieme a chi legge. A officiare il rito, Alessia Canducci, che indirizza le famiglie in visita alla scelta delle storie giuste. Ogni 20 minuti Alessia leggerà una o più storie, per chi viene e passa, per chi resta un po’ di più e desidera poi sfogliarle tra i cuscini, sotto un tetto che ci accoglie come un abbraccio (ingresso gratuito, consigliata la prenotazione).

Infine Chiara Medici condurrà il laboratorio “Fotografie in scatola” per la fascia d’età dagli 8 ai 13 anni venerdì 24 maggio (ore 15.30) alla Casa Ludica di Rimini. Questo laboratorio è pensato per sperimentare, in modo semplice e divertente, come si può fare una fotografia senza nessuna attrezzatura complicata. Bastano una scatola, carta sensibile alla luce e ovviamente la luce. Si scatteranno le fotografie con una scatola di cioccolatini e verranno stampate illuminate solo dalla luce rossa. Insieme si costruirà una camera oscura portatile e si capirà come nasce una fotografia. Si parlerà di cosa sia il negativo di un’immagine e di come ottenere diverse copie dello stesso (ingresso: 5€, prenotazione obbligatoria).

Eventi speciali

Sabato 27 aprile alla Serra Centofiori nel Parco XXV Aprile di Rimini alle ore 16:30 “Tra le viole”, uno spettacolo teatrale e musicale contro la violenza di genere realizzato con l’associazione Risuona Rimini e le ragazze e i ragazzi del Laboratorio Stabile Alcantara che offrono il loro sguardo sui temi riguardanti l’identità: dalla riflessione sul significato della parola “femminile” nella contemporaneità alle molte tematiche connesse alla consapevolezza del corpo, dalla violenza verbale e fisica all’identità di genere, per arrivare al diritto di essere se stessi, oltre ogni sopruso ed ogni stereotipo.

Martedì 7 maggio (ore 21:00) al Teatro degli Atti di Rimini lo storico gruppo del Laboratorio psicosociale Alcantara presenta “Liberalice”. Alice è il simbolo della lotta contro il tempo sempre in agguato, della difesa della propria identità e del diritto di immaginazione. Alice cerca uno spazio, un luogo dove poter essere ciò che è, senza giudizi e senza valutazioni di normalità e ragionevolezza. Vaga al di là dello specchio con coraggio, alla ricerca della propria libertà (ingresso ad offerta libera).