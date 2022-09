“Mi chiamano Gi", presentazione del cortometraggio di Giuliano Cardellini

Giuliano Cardellini, avvocato, artista e scrittore veste anche i panni da regista (per la seconda volta dopo “Morte e vita di un artista” del 2019), e attore e mercoledì 28 settembre, al ristorante Falsariga di Morciano, in via Bucci, alle ore 19:00, presenta il suo cortometraggio “Mi chiamano Gi”. Gli attori sono Giuliano Cardellini e Clery Celeste, mentre le riprese e il montaggio sono state affidate a Emanuele Marrazza, il trucco a Zula.



L’opera cinematografica di Cardellini è stata anche ammessa alla prima fase della 79esima Mostra

Internazionale del Cinema di Venezia.

“Questo film è nato dalla mia sensibilità – afferma l’artista - per tutta la tematica dei senzatetto.

Problematica accentuata e resa tragicomica, alcuni anni fa, a Natale del 2017, dal Sindaco del

Comune di Como, Mario Landriscina, il quale durante il periodo natalizio proibì ai senzatetto di

frequentare i luoghi del centro città, per la “tutela della vivibilità ed il decoro del centro città”.



Fu vietata la loro presenza, furono multati e fu impedito ai volontari della Associazione Il Gruppo

Colazioni di donare ai senzatetto una colazione al mattino, a pena di multa per essi stessi.

Questo fatto di una gravità inaudita e di palese discriminazione, mi aveva indotto, già da allora, a

compiere una performance vestito da senzatetto.

“Poi - prosegue Cardellini - questa idea rimase in me, ed una mattina, a novembre 2021, decisi di

effettuare una film-performance dedicato ai senzatetto. Per quasi due mesi, mi sono fatto crescere barba, capelli e unghie, ed ho creato un soggetto ed una sceneggiatura, nonché ideato una regia. Il film è stato girato a febbraio 2022 nella città di Ancona.

Questa è la mia seconda esperienza come regia e, pur conscio delle tante difficoltà, mi ha

affascinato molto - conclude l'artista -. Al punto che, per il prossimo anno, forse, mi cimenterò, come regia, anche in un altro film cortometraggio, al quale ho già cominciato a pensare, per partecipare, forse, alla “Mostra Internazionale del Cinema di Venezia”.



Trama

Questo film evidenzia e denuncia, senza mezzi termini, la grave condizione esistenziale dei

senzatetto. Condizione intollerabile in una società che si definisce “civile”. (Durata 19 minuti).

Ingresso libero

Apericena alle ore 20:30 (25€). È consigliata la prenotazione.