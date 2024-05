Finale con un doppio appuntamento per il Festival cinematografico a Montegridolfo

Un fine settimana dedicato alla cultura ci aspetta a Montegridolfo. Sabato 1° giugno e domenica 2, arriva a conclusione il Festival cinematografico “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo” con un doppio appuntamento pieno di sentimenti e di emozioni. Il primo film ad essere proiettato sarà “Raffaello, il principe delle arti”. Quest’anno la rassegna cinematografica che si contraddistingue per i temi proposti, è dedicata alla memoria del soprintendente-ministro Antonio Paolucci. Paolucci originario di Rimini, ha segnato la storia del Paese, nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. A pochi mesi dalla sua scomparsa era doveroso onorare la figura e l’operato e, con la visione del film Raffaello, ci sarà la possibilità di chiudere la triade cinematografica -iniziata con “Musei Vaticani” e proseguita con “Firenze e gli Uffizi”- con il contributo filmico di Paolucci mentre propone l’attribuzione degli ultimi capolavori eseguiti dal pittore urbinate: Comitas e Iustitia nella Sala di Costantino in Vaticano.

Sarà un viaggio nell’arte del Rinascimento che partirà dalla vicina Urbino, per poi passare a Firenze e concludersi nella Roma papale e che, ci permetterà di rileggere nella Chiesa di San Rocco nel Castello di Montegridolfo, l’affresco cinquecentesco attribuito a Benedetto Coda.

Fresco dei premi David di Donatello, tra i quali miglior film e migliore regia, l’ultimo appuntamento con il ciclo di proiezioni sarà con il film “Io Capitano” di Matteo Garrone. Accostare questa opera alla Festa della Repubblica è già di per sé un messaggio forte, che viene sottolineato dalla narrazione dei due giovani senegalesi che cercando di raggiungere l’Italia. Anche in questo caso è un viaggio -tema già trattato nella rassegna montegridolfese- che a suo tempo visto con gli occhi dei lampedusani nel film “Fuocoammare”, viene ora interpretato da chi quel viaggio lo compie. E’ un viaggio di speranza, verso un’idea di benessere che si scontra con la realtà e spesso, si trasforma in tragedia.

Ancora una volta con il Festival cinematografico “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”, si toccano temi che partono da un contesto per poi divenire spunti di acuta riflessione.

La rassegna giunta alla quarta edizione, nasce in virtù della Convenzione Europea del Paesaggio e del riconoscimento di Montegridolfo quale bene paesaggistico tutelato. Era il 16 dicembre 1976 quando l’allora Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, decretò la bellezza del Castello di Montegridolfo e della sua collina, come un’armoniosa unione degli elementi naturali con il lavoro dell’uomo. Attraverso la direzione artistica di Marco Musmeci e la collaborazione dell’associazione “Il palloncino bianco”, le proiezioni sono state organizzate con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questi luoghi e la loro salvaguardia, un racconto dove al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio e l’arte sono protagonisti, ma senza dimenticare i temi sociali alla base della Costituzione Italiana.

Si ricorda che a Montegridolfo sabato 1° giugno, alle ore 10.30 al Museo della Linea dei Goti, verrà celebrata la Festa della Repubblica con una narrazione tenuta dal presidente del Comitato scientifico del Museo Alessandro Agnoletti, dal titolo “Cosa accadde il 2 giugno del 1946? Un viaggio attraverso le fotografie e le immagini del tempo”.

Sempre a Montegridolfo, nella Sala Clementina del Municipio, è allestita fino all’8 giugno l’esposizione “Spiriti di Olimpia. Atleti e contesto nelle immagini di Paritani”, con orario di apertura serale dalle 20.30 alle 22.30.



Per informazioni: Comune di Montegridolfo, tel. 0541.855054, comune@montegridolfo.eu