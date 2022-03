"Finalmente Misano" il nuovo claim dell'estate con sport, eventi culturali e spettacolo

Sport, eventi culturali, spettacolo e il nuovo claim dell’estate “Finalmente Misano” animeranno il mese d’aprile anticipando così il palinsesto di eventi di Misano. Già nel primo weekend di aprile cultura e sport saranno protagonisti con Ritratti d’Autore e l’attesissimo CIV 2022.

Il 1 aprile, ore 21.00, al Cinema Teatro Astra prenderà il via il primo dei cinque appuntamenti della rassegna filosofica Ritratti d’Autore, la cui nuova edizione, dedicata ai classici parte col Prof. Piero Boitani, Ordinario di Critica letteraria e letterature comparate alla Sapienza con l’incontro dal titolo ‘Amleto in Shakespeare. Le altre quattro serate sono in programma l’8, il 15, il 22 e il 28 aprile. Il primo weekend di aprile vedrà anche il ritorno della velocità in pista al Misano World Circuit, con l’avvio dell’attesissimo CIV 2022 che vedrà in impegnate tutte le categorie e numerosi eventi collaterali. Ad anticipare il weekend un appuntamento che vedrà Misano al centro dell’attenzione della stampa italiana ed internazionale legata al ciclismo. Il 30 e 31 marzo è in programma una due giorni di presentazione della prossima edizione di Italian Bike Festival (9-11 settembre) che rappresenterà per Misano una straordinaria vetrina per un movimento turistico sempre più numeroso come quello legato al cicloturismo. Lo sport resterà protagonista nel mese di aprile: dal 15 al 19 lo ‘Spring Training Internazionale’ di pattinaggioartistico e in contemporanea (15-18 aprile) il Torneo Regins Pasqua Football Club. Dal 22 al 25 toccherà al calcio con il Torneo Piccoli Amici Trophy e dal 23 al 25 la Mirabilia Volley Cup. Per la musica, i Moka Club saranno in concerto domenica 17, Antonio Sorgentone & His Band la domenica seguente. A Pasqua torneranno i mercatini coi prodotti tipici e l’artigianato artistico e dal 23 al 25 aprile Happy Days: Misano Vintage Festival con gli oggetti da collezione, food-truck e spettacoli live ispirati agli anni ’50 e ’60.