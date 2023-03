Fine settimana in dolcezza: torna in Piazza Roosevelt "CiocoPapà"

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo, Piazza Roosevelt a Cattolica sarà travolta da un'ondata di "dolcezza". Si rinnova l'appuntamento con "CiocoPapà", la mostra-mercato di prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità. Il programma parte con l'apertura degli stand prevista per venerdì alle ore 15:30.

“Cattolica ritorna ad abbracciare questo evento - commenta il Vicesindaco ed Assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi - sul quale l'Amministrazione crede e punta quale evento di socialità. CiocoPapà, infatti, quest'anno cresce raddoppiando gli espositori, oltre 20 previsti al momento, e creando nuove spazi ed occasioni di svago e divertimento per i bambini, anche con la presenza di giochi gonfiabili. Questo perché, visti i risultati positivi della scorsa edizione, puntiamo ad intercettare il più importante target di riferimento della nostra città, ossia quello della famiglia. Crediamo che questo appuntamento possa essere un buon incentivo per una visita in città e richiamare tanti nel centro cittadino. Non è un caso che l'evento si realizzi proprio in coincidenza della festa del papà, nell’ottica di dare vivacità al movimento tra le vie principali che ospitano le attività commerciali e che confidiamo che, di riflesso, possano avere un beneficio da questa iniziativa. Sarà un weekend di festa che unirà grandi e piccini all'insegna del cioccolato. Un ringraziamento per l'organizzazione tecnica va alla PromoD e per la disponibilità alla Scuola di ristorazione IAL di Riccione ed al Maestro Paolo Staccoli che porta alto il nome di Cattolica all'insegna dell'eccellenza”.

Entrando nel dettaglio degli appuntamenti, sabato spazio anche un'area bimbi all'esterno del Palazzo Municipale con gonfiabili e “Scombussolo giochi per tutti”. Dalle ore 15:30 alle 18:30 prenderà vita un "Ludobus" carico di giochi di legno di diverse tipologie: giochi di sfida, di abilità e d'ingegno. I giochi di Scombussolo sono adatti ai bambini (a partire dai 5 anni) ed agli adulti. Animazioni per bambini anche domenica, sempre dalle 15:30 alle 18:30, con truccabimbi, spettacolo di magia, sculture di palloncini, baby dance e giochi con i personaggi dei cartoons e le mascotte amate dai più piccoli.

Nella giornata di sabato 18 e domenica 19 marzo si terrà anche il CiocoLab “Show cooking junior”, laboratori gratuiti per bambini. Il calendario sarà il seguente: bambini dai 4 ai 6 anni sabato dalle ore 16:00 e domenica dalle 10:00; bimbi dai 7 anni sabato 18 dalle ore 17:00 e domenica 19 marzo dalle 11:00. Gli appuntamenti del CiocoLab saranno a cura degli allievi e dei docenti della Scuola di ristorazione IAL di Riccione (su prenotazione).

Torna per la quinta edizione il concorso “Un dolce per il papà”. L'iscrizione è gratuita (va effettuata sabato 18 marzo), mentre domenica 19 marzo dalle ore 9:30 alle 10:30 è prevista la consegna dei dolci e a seguire, alle 11:00, la premiazione. Ai primi classificati verranno consegnati biglietti "Kid Tour" da utilizzare ai parchi avventura di Pesaro, Riccione e San Marino.

Domenica 19 marzo, dalle 16.00 alle 18.00, si svolgerà lo ShowCooking “E' nato prima l'uovo o la gallina? No... l'uovo di cioccolato!”. Curiosità e trasformazione del cibo degli dei, dalla fava del cacao all'uovo di cioccolato, a cura del Maestro pasticciere-cioccolatiere Paolo Staccoli.

In occasione del weekend di festa Staccoli Caffè propone alcuni piatti a base di cioccolato (anche da asporto). Previste anche visite guidate gratuite per adulti al "Piccolo museo del cioccolato" (via Dottor Ferri, 2 - su prenotazioni ed a gruppi di massimo 8 persone).