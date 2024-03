Fine settimana in dolcezza: torna in Piazza Roosevelt l'appuntamento con "CiocoPapà"

Prezzo non disponibile

A partire da venerdì 15 a domenica 17 marzo, Piazza Roosevelt a Cattolica sarà travolta da un'ondata di "dolcezza". Si rinnova l'appuntamento con la 6° Edizione di "CiocoPapà", la mostra-mercato di prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità. Il programma parte con l'apertura degli stand prevista per venerdì alle ore 15:30.

Entrando nel dettaglio degli appuntamenti, saranno tre giornate quelle che scandiranno la Regina all'insegna di laboratori, mostre mercato di prodotti a base di cioccolato, show cooking e incontrare ospiti d’eccezione come, oltre al maestro cioccolatiere cattolichino e “padrone di casa” Paolo Staccoli, anche Mirko Della Vecchia e Davide Marcantognini, che mostreranno la loro arte cioccolatiera e faranno assaggiare le proprie creazioni ai presenti. Marcantognini realizzerà, in diretta, un cioccolatino per la Festa del Papà, mentre il maestro cioccolatiere Della Vecchia, presenterà la sua scultura di cioccolato intitolata “Occhi di Cubia”. Spazio anche ai bambini, con tanti giochi ed attività con le quali intrattenersi.

Torna per la sesta edizione anche il concorso “Un dolce per il papà”, riservato proprio ai più piccoli, che saranno chiamati a preparare un dolce per i loro papà. Ai primi classificati verranno consegnati biglietti "Kid Tour" da utilizzare ai parchi avventura di Pesaro, Riccione e San Marino.

“La nostra Amministrazione – afferma il Vicesindaco ed Assessore ai Grandi eventi Alessandro Belluzzi - sta investendo molto su questa iniziativa che sta crescendo ogni anno di più, sia in termini di affluenza di pubblico che di espositori. E questo perché facciamo grande attenzione alla qualità, offriamo un programma molto vario da un punto di vista del cioccolato, protagonista della kermesse, che sul fronte dell’animazione per i bambini. Quest’anno abbiamo inoltre altri ospiti di caratura nazionale. Oltre al nostro Staccoli, ci saranno anche Della Vecchia e Marcantognini, nomi di spicco nell’arte cioccolatiera che abbiamo invitato grazie alla collaborazione con Cna Rimini. La partecipazione di maestri di questo livello sono segno che la nostra manifestazione è di prestigio e la loro presenza la rende ancora più preziosa. Mi preme sottolineare come Ciocopapà sia un evento a formato di famiglia, che offre iniziative di qualità sia agli adulti che ai più piccoli”.

In occasione del weekend di festa Staccoli Caffè propone alcuni piatti a base di cioccolato (anche da asporto). Previste anche visite guidate gratuite per adulti al "Piccolo museo del cioccolato" (via Dottor Ferri, 2).