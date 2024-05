Finissage di Incroci e mostra di street art alla Rocca di Verucchio

Prezzo non disponibile

Domenica 5 maggio sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra di street art "Incroci - Percorsi e Ibridazioni dal Writing al Contemporaneo" presso la Rocca Malatestiana di Verucchio. Incroci è promossa e organizzata dal Comune di Verucchio e dalla cooperativa Atlantide, curata dal collettivo di artisti Segnali Urbani e con il contributo critico di Gian Guido Grassi di stART Attitude.

In Rocca dalle ore 17 partirà il finissage con presentazione del progetto ‘’Frontiera-40 – Italian Style Writing 1984-2024’’ a cura di Fabiola Naldi per MAMbo, live concert dei Low Faro e brindisi di chiusura. L’ingresso al finissage è gratuito.

Il borgo di Verucchio si conferma crocevia di culture e amplificatore della creatività di frontiera, attraverso le opere del collettivo di artisti Segnali Urbani. In un dialogo costante con il territorio, Burla, Basik, Enko, Jato, Mozone, Reoh, Tomoz e gli ospiti Chob e Mind innescano una riflessione sulla metamorfosi costante della libera arte di strada.

L'esposizione di street art è ‘diffusa’, si inserisce infatti in due contesti che formano il tessuto urbano coinvolgendo la Rocca Malatestiana e la ex Chiesa del Suffragio. Due luoghi dalla storia antichissima, scelti come potenziali nuovi ‘contenitori’ e spazi espositivi, che diventano un ponte tra l'arte tradizionale e le nuove forme di espressione e arricchiscono la vita culturale dell’intera comunità.

Fino al 5 maggio la mostra è visitabile negli orari di apertura della Rocca con biglietto di ingresso al sito. La Chiesa del Suffragio, a ingresso gratuito, è aperta al pubblico tutti i sabati e domeniche mattina dalle 10 alle 13 e su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni 0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net