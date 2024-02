Dal palcoscenico di Sanremo a quello di Cattolica: Fiorella Mannoia in concerto nell'estate della Regina

In un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l'artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palcoscenico. Nell'estate, infatti, prenderà forma (e avvio) un nuovo progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”: un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica e che condurrà l'artista sino all’Arena della Regina di Cattolica (31 agosto).

Una nuova emozionante avventura per Fiorella Mannoia è iniziata con il ritorno in gara sul palco dell'Ariston. L’artista ha partecipato al 74° Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna che firma in prima persona insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.