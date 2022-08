Verucchio torna in festa, due giornate ricche di appuntamenti per la “Fira de Quatorg”

Dopo il 38esimo Music Festival e l’undicesima edizione dei “Calici”, Verucchio torna a vestirsi a festa e si prepara a celebrare il trentennale della Fiera di Santa Croce, che affonda le radici nella notte dei tempi ed è stata riproposta a inizio anni ’90 con l’antico nome Fira de Quatorg. Un traguardo importante che grazie alla collaborazione di Gm Eventi, di alcuni preziosi volontari e dei locali del centro storico sarà tagliato con una due giorni ricca di appuntamenti fra tradizione e novità.

Un sabato tra natura, sport, arte, giochi e musica

La Fira 2022 aprirà il sipario sabato 10 settembre con la prima edizione del Trekking del Miele: partenza alle ore 15:00 da Piazza Malatesta e percorso in natura attorno al borgo e arrivo al Museo Civico Archeologico, dove si potrà effettuare una breve visita di approfondimento sul suo utilizzo nella civiltà villanoviana e scoprire il mondo delle api, della smielatura con Muriel Corropoli dell’omonima Aperola e chiudere con una degustazione. Alle ore 15:30 ecco invece La Verucchio inedita sui pedali, un tour in mountain bike per sentieri, vie e crocicchi guidati da tre bikers del posto. Alle ore 16:00, intanto, alla Rocca Malatestiana sarà possibile sbizzarrirsi anche con una bella Caccia al tesoro. Quindi tornerà nel vivo Piazza Malatesta: alle ore 17:30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Senz’Acqua” di Giorgio Busignani alla Sala Magnani nell’ambito del Valmarecchia Green Festival. Fra le 18 e le 19 con l’arrivo dell’Esibizione delle Caratelle che partiranno dall’Arco di Passerello e scenderanno fino ai piedi del municipio. Dalle ore 19:00 con La Birra in Festa: stand con birre artigianali da accompagnarsi con salsiccia e crauti a cura de La Madia. Alle ore 21:00, infine, con Liberi di Sognare, un concerto tributo a Vasco Rossi preceduto da un pre evento con sul palco gli Stay in the Mansarda, giovani musicisti verucchiesi.

Dai vecchi mestieri ai fuochi d'artificio

Domenica 11 settembre in piazza Malatesta sarà possibile ammirare fin dal primo mattino oltre venti banchi degli artigiani in piena atmosfera fieristica e sempre la piazza ospiterà il primo appuntamento in programma, quello con la tradizionale presentazione di un nuovo libro dedicato al paese: alle ore 9:30 saranno l’autrice Lisetta Bernardi, la sindaca Stefania Sabba, il presidente della Banda Roberto Casadei, Mirella Piazzi del Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna e gli archivisti Silvia Crociati e Marco degli Esposti a illustrare il volume La Banda Musicale di Verucchio (1822-2022) che celebra il bicentenario della sua nascita. Un incontro con l’autore seguito dalle note di una trentina di suoi componenti. Prima sul palco, poi nel percorso di accompagnamento fino a Piazza Battaglini per un’altra delle novità della Fiera di quest’anno: Don Stefano Bellavista celebrerà infatti la messa domenicale delle 11:00 all’aperto.

Non mancherà ovviamente il grande spazio per gli animali e il bestiame, con il Parco 9 Martiri che si trasformerà nel Campo della Fiera: alle 10 e alle 14 bimbi e ragazzini potranno sbizzarrirsi con il Battesimo della sella con cavalli, asini e pony, alle ore 15:00 poi il Percorso dei somari con giochi e animazioni interattive e alle ore 17:00 il gran ritorno dello Spettacolo di falconeria: due falconieri in abito medievale proporranno rappresentazioni di volo didattico-scientifiche e giochi con protagonisti aquile, gufo reale, avvoltoio, condor, barbagianni, poiane e falconi. Al ritorno in Piazza Malatesta, alle ore 18:30 sarà riproposto il Palio delle Contrade, con i rappresentanti di Piazza, Passerello, Fagiolae Sant’Andrea che si sfideranno ai giochi dell’infanzia quali tiro alla fune, rubabandiera e corsa dei sacchi per eleggere il rione “re” di Verucchio.

Ma nell’edizione del trentennale non poteva mancare la seconda Tèvla dla Fira, una maxi tavolata in mezzo alla piazza in cui verrà servito il menù della tradizione opera del lavoro collettivo dei locali del centro storico. Un’opportunità su prenotazione che consentirà di assaporare piatti del passato quali le zavardone o il bustrengo mixati a proposte più contemporanee. I ristoranti, contemporaneamente, saranno ovviamente a disposizione con i loro menu anche agli altri tavolini all’aperto mentre in Piazzale Dasi già dall’ora di pranzo ci sarà uno spazio street food con gonfiabili per bambini, pesce, asado, piadine, cassoni e prodotti vari.

E dopo il concerto dei Muppets in calendario alle ore 20:30, in piena tradizione anche il gran finale, lo spettacolo di fuochi d’artificio offerto dal ristorante La Rocca dalla Margherita in omaggio e ricordo di Vittorio e Luciana Andruccioli in vita grandi sostenitori della Fira che alle ore 22:30 chiuderà il sipario sull’edizione speciale 2022.