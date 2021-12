“Flags”, Stefano Ronci mette in mostra 27 bandiere

La Galleria Zamagni a Rimini dal 15 dicembre, ospita un’installazione di Stefano Ronci dal titolo “Flags”. Un’ opera monumentale lunga quattro metri scandita dalle ventisette bandiere dell’Unione Europea. Una riflessione, una visione globale verso il futuro per rimanere uniti. Un tributo al 2021 e al nuovo anno. Sono bandiere originali, piegate e lavorate con la resina da Stefano Ronci annoverato tra i più importanti artisti del panorama contemporaneo. Il colore è brillante e dialoga con un linguaggio potente che trasmette la forza, la visione positiva e la speranza per un futuro vincente.

Stefano Ronci è un artista multiforme e versatile che esplora soggetti, tecniche e stili estremamente differenti. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il mondo. “Anche quest’anno lanciamo un messaggio di speranza, per una battaglia comune che si vince unendo le forze” dichiara Gianluca Zamagni.L’osservatore diventa protagonista assoluto di uno spazio di positività d’intelletto, di assembramento di cultura “contagiosa” che l’arte trasmette.Oltre all’opera di Ronci la galleria espone una mostra collettiva con i lavori di tutti gli artisti che la rappresentano in un percorso costellato da opere emozionanti assolutamente da ammirare.

Contagiatevi di bellezza. L’installazione si può ammirare alla galleria Zamagni di Rimini nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Domenica aperti. L’ingresso rispetta la normativa in vigore del DPCM in corso.