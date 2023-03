Il flauto rock dei "Jethro Tull" è pronto a fare danzare nell'estate l'Arena della Regina

Dopo l’annuncio della data di Caserta, il gruppo rock inglese Jethro Tull rivelano i 4 nuovi appuntamenti del loro tour estivo che li condurrà domenica 30 luglio all’Arena della Regina di Cattolica.



Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nell’album in uscita il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony, RökFlöte, nonché il 23° album della loro carriera.

I biglietti per i concerti estivi sono disponibili sui circuiti ufficiali.



Dopo "The Zealot Gene" del 2022, il primo album della band in due decenni, Ian Anderson e la band tornano con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell'antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il "RökFlöte" - flauto rock - che i Jethro Tull hanno reso iconico. Recentemente è stato annunciato anche il primo singolo estratto dall'album, insieme allo splendido video animato di "Ginnungagap" (creato da Costin Chioreanu).

Il brano si ispira al dio Ymir, il proto-essere, un essere primordiale, nato dal veleno che gocciolava dai fiumi ghiacciati chiamati Élivágar e che viveva nel vuoto senza erba di Ginnungagap.



I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo:si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.