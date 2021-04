"Flower Mood" presentazione online degli eventi dell’estate

Sabato 1 maggio alle ore 20.30, sarà presentato il palinsesto eventi per la stagione estiva a tema “Flower Mood”, la nuova immagine per l’estate 2021 di Bellaria Igea Marina. La presentazione sarà in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Bellaria Igea Marina (https://itit. facebook.com/bellariaigeamarina)e verrà presentata dal Direttore artistico Andrea Prada, con la partecipazione del Sindaco Filippo Giorgetti ed il Presidente diFondazione Verdeblu Paolo Borghesi. Al fianco di eventi consolidati della tradizione di Bellaria Igea Marina, saranno presentate numerose novità tutte all’insegna del mood 2021: eventi di caratura nazionale ideali per la famiglia e coinvolgenti per tutti con tanta musica, sport, cultura e divertimento in pieno stile “flower mood”. "Sarà un’estate sorprendente, fatta di conferme ma soprattutto di grandi novità - dichiara il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - Siamo la prima città della costa a presentare gli eventi con lo scopo di essere d’aiuto ai nostri operatori per la loro promozione. Riuscire ad organizzare un palinsesto in tempo di pandemia non è stato facile, per questo devo ringraziare l’Assessorato al Turismo, i nostri professionisti e le ragazze del nostro staff".

"Ripartenza, voglia di estate, di relazioni e di star bene…- conclude il Sindaco Filippo Giorgetti- Bellaria Igea Marina porta nel nome questi valori che da sempre caratterizzano anche le capacità e le attività dei nostri operatori. Con fiducia e gratitudine verso le nostre imprese turistiche e commerciali affrontiamo questa estate pronti ad accogliere i nostri amici turisti".