Fluxus un videomapping per celebrare 2000 anni del Ponte Tiberio

Fluxus [2014/2021] Rimini per il Ponte di Tiberio, andrà in scena domenica 11 luglio dalle 21.45 alle 24. Si tratta di uno spettacolare videomapping per celebrare i duemila anni di uno dei monumenti simbolo di Rimini. Da ogni lato della Piazza sull'Acqua, infatti, si potrà assistere alla suggestiva installazione artistica, che con videomapping, 3D graphics, musica e la voce della soprano Laura Catrani racconterà un ponte che è “tante cose” allo stesso tempo: un’infrastruttura viaria, un monumento, un simbolo per tutta la città e per chi la visita, è la porta per il passato e per il futuro.



Il progetto nasce all'interno del Piano Strategico di Rimini per celebrare i due millenni del Ponte di Tiberio e vede la direzione artistica di Angela Piegari; il videomapping è realizzato da Giacomo De Luca e Ambra Galassi con il 3D graphics di Lino Sabia, le musiche sono di Andrea Felli. L’installazione è resa possibile grazie alla collaborazione con Rimini Laboratorio Aperto Tiberio, Piano Strategico e Comune di Rimini.