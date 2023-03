La Fogheraccia a Viserba si celebra tra stand gastronomici, musica e su grande schermo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 18 marzo, appuntamento sulla spiaggia del Bagno Mario (numero 33) con la tradizionale fogheraccia di San Giuseppe, organizzata dai volontari del Comitato Turistico.

In contemporanea, la fogheraccia si potrà ammirare sul grande schermo che sarà allestito in piazza Pascoli, dove già dalle 19:30 saranno in funzione stand gastronomici curati da alcune attività di ristorazione viserbesi.

Dalle 21:30 spazio alla musica col duo "Lucy e LaRock". In programma brani italiani e internazionali, dall'intramontabile Gloria Gaynor fino alle ultime hit di Sanremo, spaziando dall'energia di Aretha Franklin a quella del rock dei Maneskin.