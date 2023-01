Con "Folk Songs Revisited", Lorenzo Semprini & Elisa Semprini aprono la nuova stagione musicale 2023

Comincia la nuova stagione dei concerti al Teatro dei Condomini di Santarcangelo, con uno spettacolo all’ora dell’aperitivo: sabato 21 gennaio alle 18:30 si esibiranno Lorenzo Semprini ed Elisa Semprini con il loro Folk Songs Revisited per una serata davvero imperdibile. Tra brani originali e qualche incursione nel repertorio folk rock italiano e non solo, tra rivisitazioni particolari di brani di Francesco De Gregori, Damien Rice, Afterhours, The Gaslight Anthem, Bruce Springsteen ed alcune sorprese in anteprima.

L'evento è organizzato da The Slow Side in collaborazione con Radio Albatro e rientra nell'ambito del corso “La Progettazione Culturale e il Fundraising – la stesura di un progetto e la ricerca di finanziamenti”, ideato, sviluppato e tenuto dall’europrogettista Franco Fabbri e che si terrà lo stesso 21 gennaio dalle 10:30 alle 17:30 al Teatro dei Condomini.

Lorenzo Semprini, riminese purosangue, dal 2000 è il leader di Miami & the Groovers con cui ha prodotto 4 album in studio ed un box live cd/dvd nel 2013.

Alle spalle ha centinaia di concerti in tutta Italia ed anche in Inghilterra, Stati Uniti, Lussemburgo, Svezia, Austria e collaborazioni live e in studio con artisti come Elliott Murphy, Alejandro Escovedo, Billy Bragg, Southside Johnny, Joe D’Urso, Jake Clemons, Willie Nile, Marah Jesse Malin, Ron, Gang, Graziano Romani, Michael McDermott, Riccardo Maffoni, Vini Lopez, Bill Toms, Martyn Joseph, Joel Guzman, Jono Manson, Erin Sax Seymour, Ron, Bobo Rondelli, Bound for Glory, Mike Peters, inoltre ha condiviso per due volte il palco con Bruce Springsteen, in occasione del benefit Light of day che si tiene annualmente ad Asbury Park, New Jersey.

Nel 2020 scrive e pubblica il singolo benefico Siamo rimasti no” con la collaborazione di Paolo Fresu ed altri musicisti denominati “Suonatori in casa” e nel 2021 esordisce con un nuovo progetto solista in italiano anticipato dal singolo Lei aspetta. L’album 44, uscito nell'Ottobre 2021 ha colto nel segno del cantautorato rock in italiano. È stato prodotto da Gianluca Morelli e vede coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca, con le liner notes di Massimo Cotto.

Nel Settembre 2022 esce l'Ep Come ossigeno che contiene un duetto con Brando, inoltre il 44 Tour si conclude dopo 64 date in giro per l'Italia e collaborazioni live con Edoardo Bennato, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Lella Costa, Federico Poggipollini.