"Fondali Puliti", i sub della Romagna uniti per pulire l'Adriatico

Sub in azione nelle acque di Cattolica per liberare il mare dai rifiuti e restituirlo integro e pulito alle specie marine che lo popolano. Si svolgerà domenica 7 maggio l'iniziativa denominata "Fondali Puliti Romagna", organizzata dal CRS (Coordinamento Romagna Sub), che vede il Circolo Nautico di Cattolica impegnato in prima linea con la propria sezione sub e apnea Easy Diver, insieme a sub esperti provenienti da tutta la Romagna. Il progetto, patrocinato dal Comune di Cattolica, vedrà scendere in campo 12 realtà operanti nel mondo della formazione e divulgazione della subacquea, protagoniste di una mattinata di immersioni per recuperare quanti più rifiuti possibili dai fondali romagnoli.

L'area costiera di Cattolica sarà interessata all'evento insieme a Ravenna, Rimini, Riccione, Misano. A Cattolica il ritrovo è previsto presso il Circolo Nautico (via Carducci, 118) dalle ore 8:30, con l'entrata in acqua dalle 9:30. La conclusione delle operazioni è prevista intorno alle ore 12.00. Partecipano alla mattinata: Easy Diver – Circolo Nautico Cattolica, Blue Team Grande Onda, Lion Fish Scuba Club, Blue Hole Forlimpopoli, Cesena Blu, Cesena In Blu, Cesena Sub, Cormorano Sub Forlì, Identici Diving School Ravenna, Polisportiva Comunale Riccione, Sub Atlantide Forlì, Sub Delphinus – Gruppo Sportivo Ravenna. Nel progetto sono coinvolte, oltre alle scuole subacquee, le Amministrazioni comunali, la Regione Emilia-Romagna, le Capitanerie di Porto di Ravenna, Rimini e Cattolica, Hera, la Cooperativa Stabilimenti Balneari, il Consorzio Bar Ristoranti di spiaggia Le Sirene, Be Kind, e Legambiente.

"Prenderci cura del nostro è una responsabilità alla quale, come appassionati di discipline nautiche, non possiamo assolutamente sottrarci - commenta il Presidente del Circolo Nautico di Cattolica, Daniele Verni -. Un grazie particolare alle ragazze e ai ragazzi di Easy Diver, sezione di sub e apnea del Circolo Nautico, e al CRS, Coordinamento Romagna Sub, che ha saputo coinvolgere in questa iniziativa un gran numero di persone, desiderose di portare il loro contributo per la pulizia dei nostri fondali".